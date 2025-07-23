Осужденный за убийство 10-летней Нармин обратился в Верховный суд

Адвокаты Илькина Сулейманова, осуждённого на 18 лет лишения свободы по делу об убийстве несовершеннолетней жительницы села Дондар Гушчу Товузского района Нармин Гулиевой, подали кассационную жалобу в Верховный суд Азербайджана.

Как сообщает haqqin.az, сторона защиты требует отмены приговора Гянджинского суда по тяжким преступлениям, а также решения Гянджинского апелляционного суда, которым он был оставлен в силе. Адвокаты настаивают на возвращении дела на новое рассмотрение, утверждая, что их подзащитный не причастен к преступлению.

По словам адвокатов, в ходе многолетнего следствия и судебного разбирательства ими были поданы многочисленные ходатайства, а также представлены дополнительные свидетельские показания, экспертные заключения и иные доказательства, указывающие на невиновность подсудимого. Однако суд не принял во внимание приведённые аргументы и признал обвинение законным.

Дата рассмотрения кассационной жалобы пока не определена.

Согласно материалам дела, 10-летняя Нармин пропала 21 ноября 2019 года. 6 января 2020 года было найдено её обожженное тело с признаками насильственной смерти. Уже 10 января 2020 года в качестве подозреваемого был задержан житель того же села, 1973 года рождения, Илкин Сулейманов.

Ему были предъявлены обвинения по статьям 120.2.4 (умышленное убийство с особой жестокостью), 120.2.9 (умышленное убийство лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии), 144.3 (похищение человека) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджана.

На протяжении всего процесса Сулейманов отрицал свою вину и заявлял о непричастности к преступлению.