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Неожиданный поворот в деле Карапетяна

11:40 621

Международный арбитражный суд удовлетворил иск миллиардера Самвела Карапетяна и его семьи против правительства Армении по делу о попытке национализации компании «Электросети Армении» (ЭСА), сообщает Sputnik Армения.

Иск рассматривался в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма (SCC) в соответствии с соглашением о защите инвестиций, заключенным между Арменией и Кипром в 1995 году.

Суд принял сторону истца и вынес срочное постановление, обязывающее Ереван воздержаться от применения поправок, недавно принятых парламентом Армении, а также от любых дальнейших действий, направленных на принудительную конфискацию ЭСА.

В постановлении арбитража отмечается, что новые законодательные меры вызывают серьезные сомнения в их соответствии международным обязательствам Армении перед Кипром. Суд также подчеркнул, что без принятия срочных обеспечительных мер семья Карапетяна рискует утратить контроль над активом и не сможет в полной мере получить компенсацию за понесенные убытки.

Решение суда носит обязательный характер и подлежит исполнению правительством Армении.

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