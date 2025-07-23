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Преследование азербайджанцев в Екатеринбурге продолжается
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Преследование азербайджанцев в Екатеринбурге продолжается

Азербайджан экстрадировал казахстанцев

обновлено 15:12
15:12 1451

Азербайджан передал гражданина Казахстана Жанболата Серикова, объявленного в розыск ОАЭ.

Об этом сообщила Генеральная прокуратура Азербайджана.

Сериков был объявлен в международный розыск властями ОАЭ по обвинениям в похищении человека, незаконном лишении свободы, угрозе убийством, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и насильственных действиях сексуального характера.

В январе текущего года он был обнаружен на территории Азербайджана. По ходатайству Генпрокуратуры в отношении него избрали меру пресечения в виде ареста.

Жанболат Сериков экстрадирован в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции и передан правоохранительным органам ОАЭ.

*** 12:25

Азербайджан экстрадировал в Казахстан гражданина, объявленного в международный розыск.

Об этом сообщила Генеральная прокуратура Азербайджана.

По запросу Генпрокуратуры Казахстана был выдан гражданин Казахстана Суюнов Дарын Алисламович (1999 г.р.), обвиняемый в участии в разбое, похищении людей, умышленном убийстве и краже, совершенных группой лиц по предварительному сговору.

В январе текущего года было установлено, что Суюнов находится на территории Азербайджана. В отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

Экстрадиция состоялась на основании Конвенции от 7 октября 2002 года. Обвиняемый был передан уполномоченным органам Казахстана в сопровождении спецконвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

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