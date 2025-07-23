В азербайджанской нефти обнаружен повышенный уровень органических хлоридов, цена упала

Во вторник несколько источников в отрасли сообщили агентству, что в некоторых грузах азербайджанской нефти, транспортируемых по трубопроводу BTC, обнаружен повышенный уровень органических хлоридов, что привело к сбоям в отгрузке.

Качество азербайджанской нефти, транспортируемой по трубопроводу Баку - Тбилиси - Джейхан, снизилось, что привело к падению цены на Azeri Light. Reuters сообщает, что 22 июля разница в цене между азербайджанской нефтью и нефтью марки Brent упала до самого низкого уровня за четыре года.

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) не ответила на запрос о комментарии.

С 9 по 13 августа SOCAR продала компании Trafigura 650 000 баррелей азербайджанской нефти BTC по цене Dated Brent плюс 0,45 доллара за баррель. Кроме того, в период с 9 по 13 августа SOCAR продала компании Total 650 000 баррелей азербайджанской нефти BTC по цене Dated Brent плюс 0,40 доллара за баррель. Цена сделок оказалась примерно на 1,05–1,10 доллара за баррель ниже последних прогнозов.

Стоит отметить, что нефть марки Azeri Light считалась самой качественной благодаря своему составу и поэтому всегда продавалась в среднем на 2–3 доллара (иногда на 3–4 доллара) дороже нефти марки Brent. Сейчас, как видно, разница между ценой нефти Azeri Light и Brent сократилась до минимума, составив всего 40–45 центов.

Ухудшение качества азербайджанской нефти может быть связано с закачкой в трубопровод Баку – Тбилиси - Джейхан более низкокачественной казахской нефти. Известно, что в последние годы Казахстан увеличил поставки нефти в Азербайджан как альтернативного экспортного маршрута. Ранее, чтобы не снижать качество азербайджанской нефти, нефть, закупаемая в Казахстане или России, в основном направлялась на местную переработку, а тот же объем азербайджанской нефти транспортировался по БТД. Однако в последние годы добыча нефти в Азербайджане снижается, и, похоже, SOCAR начала идти на компромисс в вопросах качества ради поддержания стабильных объемов экспорта.