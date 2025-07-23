Израиль встал на сторону Украины

Об этом он заявил на брифинге с главой МИД Украины Андреем Сибигой.

Во время визита в Киев министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар осудил российские удары по гражданскому населению Украины.

«Наши войска в свое время понесли тяжелые потери. Мы переживали болезненные атаки. Поэтому я очень хорошо понимаю, что значит быть под обстрелами вместе с семьями, с детьми. Мое сердце с теми, кто потерял близких. Мои искренние соболезнования всем, кто пережил утрату», — сказал Саар.

Израильский министр подчеркнул, что его страна решительно осуждает нападения России и поддерживает украинский народ.

«Мы надеемся на справедливость и привлечение виновных к ответственности, что принесет Украине безопасность. Израиль стоит на стороне украинцев», — добавил он.

Саар также напомнил о гуманитарной помощи, которую Израиль оказывает Украине с начала полномасштабной войны.

«Вы были первыми, кто открыл нам двери, поддержали нас — давали еду, воду, тепло. Теперь мы хотим отблагодарить. Несколько недель назад я направил в Украину делегацию министерства для поддержки систем водоснабжения в пострадавших районах. Эта помощь будет реализована в ближайшее время», — сообщил дипломат.

Он заверил, что Израиль продолжит оказывать помощь украинцам, остающимся в стране несмотря на угрозы и обстрелы.

Саар прибыл в Киев 22 июля. В ходе визита он планирует провести переговоры с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Андреем Сибигой и заместителем председателя Верховной Рады.

Также министр намерен посетить мемориальный комплекс Бабий Яр — место массового расстрела более 33 тысяч евреев нацистами во время Второй мировой войны.

23 июля стало известно, что Украина и Израиль договорились в ближайшее время провести стратегический диалог по вопросу иранской угрозы.