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Сирия официально запросила у Турции помощь

13:19 2606

Сирийское правительство официально обратилось к Турции с просьбой о поддержке в укреплении обороноспособности страны.

Об этом сообщают турецкие СМИ со ссылкой на Министерство национальной обороны.

Дамаск также попросил поддержку в борьбе с террористическими группировками, включая ИГИЛ.

«В ответ на эту просьбу Турция продолжает оказывать учебную, консультационную и техническую поддержку для укрепления обороноспособности Сирии», - говорится в сообщении оборонного ведомства Турции.

В Минобороны Турции подчеркнули, что главная цель Анкары - поддержание территориальной целостности и политического единства Сирии.

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