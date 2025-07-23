USD 1.7000
EUR 1.9949
RUB 2.1634
Подписаться на уведомления
Преследование азербайджанцев в Екатеринбурге продолжается
Новость дня
Преследование азербайджанцев в Екатеринбурге продолжается

Китайцы взламывают ядерные секреты США

13:29 826

Национальное управление по ядерной безопасности США (NNSA), отвечающее за производство и хранение ядерного оружия, подверглось кибератаке со стороны китайских хакеров, сообщила Microsoft. Для взлома использовались недостатки в ее программе для обмена документами SharePoint.

Специалисты по кибербезопасности уже обнаружили проникновение более чем на сотню серверов 60 организаций, работающих в сфере энергетики, госуправления, образования и консалтинга, пишет Bloomberg. Хакеры также использовали уязвимость в SharePoint для взлома правительственных систем от Европы до Ближнего Востока.

Как сообщила Microsoft в своем блоге, в результате атаки, которую провели поддерживаемые китайскими властями группировки Linen Typhoon и Violet Typhoon, опасности подверглись клиенты, использующие SharePoint в собственных сетях, а не в «облаке». Также уязвимость в программе использовала китайская хакерская группировка Storm-2603. Атака началась с 7 июля.

NNSA, которое входит в Министерство энергетики США, было среди организаций, подвергшихся нападению, рассказал Bloomberg человек, знакомый с ситуацией. Управление, в частности, отвечает за производство, обслуживание, ремонт, транспортировку и ликвидацию ядерного оружия. Также оно обеспечивает ВМС США ядерными реакторами для подводных лодок, реагирует на радиологические чрезвычайные ситуации.

По словам источника Bloomberg, в результате хакерской атаки не было скомпрометировано никакой секретной или конфиденциальной информации.

Представитель Министерства энергетики сообщил, что попытки проникновения с помощью SharePoint начали влиять на работу ведомства 18 июля, но оно использует «облако» Microsoft, что ограничило негативные последствия.

Взлому также подверглись сервера Министерства образования США, бюджетного управления Флориды, законодательного собрания Род-Айленда.

Сенсационные заявления французского шпиона в бакинском суде
Сенсационные заявления французского шпиона в бакинском суде
14:05 2520
Шутки кончились, ставки обозначены
Шутки кончились, ставки обозначены кипящий котел; все еще актуально
10:03 5204
Главы МИД, разведки и начальник Генштаба Турции на переговорах России и Украины
Главы МИД, разведки и начальник Генштаба Турции на переговорах России и Украины обновлено 15:05
15:05 2744
Россияне протестуют в Турции
Россияне протестуют в Турции видео
14:39 1367
Индийский миллиардер ищет замену российской нефти
Индийский миллиардер ищет замену российской нефти
14:31 827
Главком ВСУ раскрыл причину Курской операции
Главком ВСУ раскрыл причину Курской операции
13:47 1847
Трамп в борьбе за клона против президента
Трамп в борьбе за клона против президента горячая тема; все еще актуально
09:12 2782
«Мост Трампа» соединит Азербайджан с Нахчываном?
«Мост Трампа» соединит Азербайджан с Нахчываном?
12:51 3344
Сирия официально запросила у Турции помощь
Сирия официально запросила у Турции помощь
13:19 2610
Что ждет экономику Азербайджана? Прогнозы главы ЦБА
Что ждет экономику Азербайджана? Прогнозы главы ЦБА обновлено 12:44
12:44 2948
Хакер Магеррамов попался полиции
Хакер Магеррамов попался полиции видео
13:03 2095

ЭТО ВАЖНО

Сенсационные заявления французского шпиона в бакинском суде
Сенсационные заявления французского шпиона в бакинском суде
14:05 2520
Шутки кончились, ставки обозначены
Шутки кончились, ставки обозначены кипящий котел; все еще актуально
10:03 5204
Главы МИД, разведки и начальник Генштаба Турции на переговорах России и Украины
Главы МИД, разведки и начальник Генштаба Турции на переговорах России и Украины обновлено 15:05
15:05 2744
Россияне протестуют в Турции
Россияне протестуют в Турции видео
14:39 1367
Индийский миллиардер ищет замену российской нефти
Индийский миллиардер ищет замену российской нефти
14:31 827
Главком ВСУ раскрыл причину Курской операции
Главком ВСУ раскрыл причину Курской операции
13:47 1847
Трамп в борьбе за клона против президента
Трамп в борьбе за клона против президента горячая тема; все еще актуально
09:12 2782
«Мост Трампа» соединит Азербайджан с Нахчываном?
«Мост Трампа» соединит Азербайджан с Нахчываном?
12:51 3344
Сирия официально запросила у Турции помощь
Сирия официально запросила у Турции помощь
13:19 2610
Что ждет экономику Азербайджана? Прогнозы главы ЦБА
Что ждет экономику Азербайджана? Прогнозы главы ЦБА обновлено 12:44
12:44 2948
Хакер Магеррамов попался полиции
Хакер Магеррамов попался полиции видео
13:03 2095
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться