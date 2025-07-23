Посол Израиля подвел итоги работы в Баку

Завершающий свою дипломатическую миссию в Баку посол Израиля Джордж Дик заявил о дальнейших перспективах развития азербайджано-израильских отношений.

«Сегодня мне выпала честь встретиться с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым для прощальной беседы по случаю завершения моей работы в качестве посла Израиля. Я выразил ему и всей команде МИД искреннюю благодарность за сотрудничество, доверие и дружбу, которые сопровождали нас все последние шесть лет», — написал дипломат на своей странице в соцсети X.

По его словам, одним из знаковых событий за время его работы стало открытие посольства Азербайджана в Израиле в 2023 году. Дипломат назвал это «историческим шагом», символизирующим углубление двустороннего партнерства.

«Покидая Азербайджан, я уношу с собой не только теплые воспоминания, но и надежду на то, что наши отношения будут и дальше развиваться, а мир восторжествует на Ближнем Востоке, на Южном Кавказе и за их пределами», — добавил Джордж Дик.