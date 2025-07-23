Посол Израиля подвел итоги работы в Баку

Завершающий свою дипломатическую миссию в Баку посол Израиля Джордж Дик заявил о дальнейших перспективах развития азербайджано-израильских отношений.
«Сегодня мне выпала честь встретиться с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым для прощальной беседы по случаю завершения моей работы в качестве посла Израиля. Я выразил ему и всей команде МИД искреннюю благодарность за сотрудничество, доверие и дружбу, которые сопровождали нас все последние шесть лет», — написал дипломат на своей странице в соцсети X.
По его словам, одним из знаковых событий за время его работы стало открытие посольства Азербайджана в Израиле в 2023 году. Дипломат назвал это «историческим шагом», символизирующим углубление двустороннего партнерства.
«Покидая Азербайджан, я уношу с собой не только теплые воспоминания, но и надежду на то, что наши отношения будут и дальше развиваться, а мир восторжествует на Ближнем Востоке, на Южном Кавказе и за их пределами», — добавил Джордж Дик.
Today I had the honor of meeting with Azerbaijan’s Foreign Minister @Bayramov_Jeyhun for a farewell conversation as I conclude my mission as Israel’s ambassador.— George Deek (@GeorgeDeek) July 23, 2025
I expressed my deep gratitude to him and the MFA team for their cooperation, trust, and friendship over the past six… https://t.co/IjeAkkl6TS
*** 13:39
В среду, 23 июля, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял чрезвычайного и полномочного посла Израиля в Азербайджане Джорджа Дика в связи с завершением его дипломатической миссии в стране. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Азербайджана.
Министр поблагодарил посла за вклад в развитие азербайджано-израильских отношений и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.
В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также обменялись мнениями по вопросам региональной повестки.
Было отмечено успешное сотрудничество между двумя странами в политической, экономической, торговой, энергетической, инвестиционной и гуманитарной сферах, подчеркнуто наличие широких перспектив для дальнейшего развития отношений.