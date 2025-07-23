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Главком ВСУ раскрыл причину Курской операции

13:47 1849

Курская операция стала одним из самых рискованных решений в командной практике главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Тем не менее, по его словам, этот маневр был необходим для сдерживания наступления российских войск и на фоне критики в адрес украинской армии, будто она лишь обороняется и отступает под давлением.

В интервью The Washington Post Сырский признал, что лето 2024 года стало для Украины «действительно очень тяжелым». Россия готовила масштабные наступательные действия, в частности — атаки на Сумскую область, нарастила производство беспилотников и предложила новые финансовые стимулы для привлечения контрактников. Все это значительно осложнило ситуацию на фронте.

Обосновывая необходимость Курской операции, Сырский заявил: «Нас жестко критиковали за оборону и отступление. Мне пришлось сделать что-то, скажем так, чрезвычайное».

По его словам, операция резко подняла боевой дух среди украинских военных и гражданских, которые «отчаянно ждали новостей о продвижении на фронте». Однако критики указывали, что в результате маневра некоторые участки фронта стали уязвимыми для российских атак и это в конечном итоге привело к территориальным потерям.

Издание отмечает, что в 2024 году около трети всех российских управляемых авиабомб было использовано не в Украине, а в Курской области.

Сырский также сообщил, что именно в Курской области впервые были зафиксированы российские волоконно-оптические беспилотники, а также присутствие северокорейских войск — до 20 000 человек. При этом на территории Украины они, по его словам, не воевали.

Главнокомандующий ВСУ утверждает, что в ходе операции было убито и ранено не менее 80 000 российских военных. Потери украинской стороны он раскрывать отказался, но отметил, что они «значительно меньше».

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