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Лидеры Франции и Германии не могут прийти к общему знаменателю

13:52 646

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц, которые должны встретиться сегодня вечером в Берлине, столкнутся с серьезными вызовами при попытке вывести отношения между Парижем и Берлином на новый уровень, заявил эксперт по франко-германским отношениям Джейкоб Росс в интервью Politico.

По мнению Росса, «перед канцлером Германии и президентом Франции стоит дилемма: для достижения успеха во внешней политике им обоим, вероятно, придется пожертвовать внутренними приоритетами». По информации издания, Макрон и Мерц уже сейчас расходятся по ряду ключевых вопросов, включая сотрудничество в оборонной сфере и торговые отношения.

Так, Париж и Берлин не смогли согласовать проект по совместной разработке истребителя нового поколения и до сих пор не пришли к единой позиции по поставкам американского вооружения Украине. В торговых вопросах Германия настаивает на скорейшем разрешении споров с США и заключении нового соглашения, тогда как Франция проявляет осторожность.

Ожидается, что Мерц проведет переговоры с Макроном 23 июля в Берлине. Как сообщил представитель немецкого Кабмина Штеффен Майер, на встрече будут обсуждаться «актуальные вопросы европейской и международной политики».

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