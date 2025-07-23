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Преследование азербайджанцев в Екатеринбурге продолжается

Виновник загадочных взрывов в Иране Израиль?

13:53 833

В Иране подозревают, что причиной серии взрывов и пожаров, вспыхнувших в стране в последние недели на стратегических объектах, являются диверсии, за которыми стоит Израиль. Об этом 23 июля пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленных представителей иранских властей, в том числе члена Корпуса стражей исламской революции.

При этом иранские официальные лица, беседовавшие с изданием, не представили доказательств, подтверждающих их подозрения. 

В последние недели по всему Ирану происходили загадочные взрывы и пожары, в результате которых загорались жилые комплексы и нефтеперерабатывающие заводы, дорога возле крупного аэропорта.

Европейский чиновник, работающий с Ираном, заявил, что он также расценил эти инциденты как диверсию и подозревает Израиль в причастности. Все четыре чиновника говорили анонимно, поскольку не были уполномочены выступать публично.

Представители иранских властей, выступавшие публично, причинами взрывов называли утечки газа, возгорание мусора и устаревшую инфраструктуру. Они не дали общественности убедительного объяснения, почему взрывы газа происходят с частотой от одного до двух раз в день по всей стране.

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