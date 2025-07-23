Сенсационные заявления французского шпиона в бакинском суде

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное заседание по уголовному делу, возбужденному Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана в отношении гражданина Франции Мартина Риана, обвиняемого в шпионаже, и гражданина Азербайджана Азада Мамедли, обвиняемого в государственной измене.

Как сообщает haqqin.az, процесс проходил под председательством судьи Эльмина Рустамова. В ходе заседания слово взял Мартин Риан, выразив недовольство качеством перевода его предыдущих показаний. По его словам, некоторые термины были интерпретированы неточно: «Я хотел бы прояснить определенные моменты. Термины вроде «секретное сотрудничество» и «секретные встречи» были переведены на французский как «тайные встречи». Однако мои контакты с обвиняемыми в агентурной деятельности не были скрытными — мы общались на людях, в публичных местах. Об этом знали многие, в том числе и Азад Мамедли», — заявил Риан.

Затем были зачитаны показания, данные им в ходе предварительного следствия. В них Мартин Риан сообщил, что встречался с сотрудником французских спецслужб Фредериком Девосом в кафе «Араз», после чего они вместе прогулялись. Во время встречи обсуждалась армяно-азербайджанская война. Девос, в частности, интересовался, принимали ли участие в боевых действиях в Карабахе наемники из Турции и Пакистана. Риан ответил, что основывался на информации, прочитанной в интернете. Он также сообщил, что просил Девоса о поддержке при открытии собственного бизнеса и тот пообещал обратиться за помощью к высокопоставленным лицам.

По словам Риана, Девос проявлял интерес к студентам, владеющим французским языком, особенно тем, кто обучался в МГИМО. В связи с этим он познакомил его с Азадом Мамедли, который в свою очередь представил Девосу еще одного гражданина Азербайджана — некоего А.Ш.

Спустя некоторое время в Баку прибыли родители Мартина Риана. В материалах дела фигурируют фотографии, снятые с его телефона, на которых он запечатлен в компании родителей, друзей, а также сотрудника французской разведки Лорана Лоди, его супруги и дочери. Сначала они встретились в арендованной квартире Риана в Сабаильском районе, затем отправились на ужин. В тот период Лоран пообещал подарить Риану клавиатуру, которую в итоге передал ему у здания французского посольства.

Кроме того, в суде были представлены фотографии, сделанные на дне рождения бывшего студента, обучавшегося во Франции, — гражданина Азербайджана З.М. На мероприятии присутствовали Риан, Лоран и другие лица. Отмечается, что в марте того же года некий Жером, также сотрудник французской разведки, получил от Лорана номер Риана и связался с ним.

По утверждению Мартина Риана, он и Азад Мамедли также принимали участие в мероприятии Ассоциации франкофонии в Баку в октябре 2019 года вместе с французским бизнесменом Сержем Банвелем. По его словам, Девос и его супруга, сотрудница посольства, поощряли их посещать подобные мероприятия. Позднее Риан приглашал Лорана и других гостей на рождественский ужин у себя дома. После этого контакт с Лораном прервался. Риан заявил, что считал его своим другом, но позднее осознал, что тот был разведчиком и использовал его в собственных целях.

Азад Мамедли, по его словам, выражал сомнение в целях Лорана, отмечая, что тот, вероятно, интересовался внутренними делами Азербайджана, а в публичных местах вел себя подозрительно. Мамедли предположил, что Лоран может быть связан с разведкой.

Риан также рассказал, что с ним связывались азербайджанские журналисты, бравшие у него интервью на тему взглядов Франции на армяно-азербайджанский конфликт. По его словам, публикации и видеоматериалы, в которых он высказывался как француз, вызвали негативную реакцию во Франции, что стало для него личной травмой.