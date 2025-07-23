Сенсационные заявления французского шпиона в бакинском суде

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное заседание по уголовному делу, возбужденному Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана в отношении гражданина Франции Мартина Риана, обвиняемого в шпионаже, и гражданина Азербайджана Азада Мамедли, обвиняемого в государственной измене.
Как сообщает haqqin.az, процесс проходил под председательством судьи Эльмина Рустамова. В ходе заседания слово взял Мартин Риан, выразив недовольство качеством перевода его предыдущих показаний. По его словам, некоторые термины были интерпретированы неточно: «Я хотел бы прояснить определенные моменты. Термины вроде «секретное сотрудничество» и «секретные встречи» были переведены на французский как «тайные встречи». Однако мои контакты с обвиняемыми в агентурной деятельности не были скрытными — мы общались на людях, в публичных местах. Об этом знали многие, в том числе и Азад Мамедли», — заявил Риан.
Затем были зачитаны показания, данные им в ходе предварительного следствия. В них Мартин Риан сообщил, что встречался с сотрудником французских спецслужб Фредериком Девосом в кафе «Араз», после чего они вместе прогулялись. Во время встречи обсуждалась армяно-азербайджанская война. Девос, в частности, интересовался, принимали ли участие в боевых действиях в Карабахе наемники из Турции и Пакистана. Риан ответил, что основывался на информации, прочитанной в интернете. Он также сообщил, что просил Девоса о поддержке при открытии собственного бизнеса и тот пообещал обратиться за помощью к высокопоставленным лицам.
По словам Риана, Девос проявлял интерес к студентам, владеющим французским языком, особенно тем, кто обучался в МГИМО. В связи с этим он познакомил его с Азадом Мамедли, который в свою очередь представил Девосу еще одного гражданина Азербайджана — некоего А.Ш.
Спустя некоторое время в Баку прибыли родители Мартина Риана. В материалах дела фигурируют фотографии, снятые с его телефона, на которых он запечатлен в компании родителей, друзей, а также сотрудника французской разведки Лорана Лоди, его супруги и дочери. Сначала они встретились в арендованной квартире Риана в Сабаильском районе, затем отправились на ужин. В тот период Лоран пообещал подарить Риану клавиатуру, которую в итоге передал ему у здания французского посольства.
Кроме того, в суде были представлены фотографии, сделанные на дне рождения бывшего студента, обучавшегося во Франции, — гражданина Азербайджана З.М. На мероприятии присутствовали Риан, Лоран и другие лица. Отмечается, что в марте того же года некий Жером, также сотрудник французской разведки, получил от Лорана номер Риана и связался с ним.
По утверждению Мартина Риана, он и Азад Мамедли также принимали участие в мероприятии Ассоциации франкофонии в Баку в октябре 2019 года вместе с французским бизнесменом Сержем Банвелем. По его словам, Девос и его супруга, сотрудница посольства, поощряли их посещать подобные мероприятия. Позднее Риан приглашал Лорана и других гостей на рождественский ужин у себя дома. После этого контакт с Лораном прервался. Риан заявил, что считал его своим другом, но позднее осознал, что тот был разведчиком и использовал его в собственных целях.
Азад Мамедли, по его словам, выражал сомнение в целях Лорана, отмечая, что тот, вероятно, интересовался внутренними делами Азербайджана, а в публичных местах вел себя подозрительно. Мамедли предположил, что Лоран может быть связан с разведкой.
Риан также рассказал, что с ним связывались азербайджанские журналисты, бравшие у него интервью на тему взглядов Франции на армяно-азербайджанский конфликт. По его словам, публикации и видеоматериалы, в которых он высказывался как француз, вызвали негативную реакцию во Франции, что стало для него личной травмой.
Он также сообщил, что подозревал Лорана Лоди в том, что тот вызвал З.М. на разговор в спецслужбу. После Девоса с ним начал контактировать сотрудник разведки Жером Кассарино, интересовавшийся возможностью открытия бизнеса в Азербайджане, азербайджано-иранскими отношениями и отдельными лицами.
Риан заявил, что в определенный момент они с Азадом Мамедли договорились не встречаться вблизи посольства. В одной из аудиозаписей, приобщенных к делу, Риан советует Мамедли снизить употребление алкоголя и быть осмотрительнее в разговорах. Он также предостерег его от громких высказываний на публичных мероприятиях и попросил соблюдать осторожность в вопросах, которые могут быть неправильно поняты окружающими.
Кроме того, сообщается, что Риан передавал информацию о выезде из Карабаха армян с российскими паспортами. В одном из телефонных разговоров Мамедли сказал, что предпочел бы видеть в Зангезурском коридоре не российские спецслужбы, а французские вооруженные силы.
В ходе заседания обвиняемый также отметил, что сотрудники разведки пытались получить от него информацию. Он добавил, что Мамедли лучше осведомлен о ситуации в России, а он сам — в вопросах, касающихся Ирана.
Также в материалах дела содержатся данные о том, что они подозревали слежку со стороны СГБ за их встречами с французскими разведчиками.
Следующее заседание суда назначено на 8 сентября.
Напомним, Мартин Риан и Азад Мамедли были арестованы 4 декабря 2023 года. В отношении Риана, являющегося генеральным директором ООО Merkorama, выдвинуто обвинение по статье 276 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики (шпионаж). Согласно версии следствия, он был завербован сотрудниками Главного управления внешней безопасности Франции (DGSE), впоследствии объявленными в Баку персонами нон грата и выдворенными из страны.
Азад Мамедли обвиняется по статье 274 УК Азербайджана (государственная измена) в рамках того же уголовного дела.