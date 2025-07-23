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Индийский миллиардер ищет замену российской нефти

14:31 839

Крупнейший нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий индийскому миллиардеру Мукешу Амбани, начал искать альтернативу российской нефти, сообщает Bloomberg.

Закупочная политика индийской компании Reliance Industries оказалась под пристальным вниманием после введения ЕС новых ограничений на дизель, произведенный из российской нефти.

Согласно данным трейдеров, в конце прошлой недели Reliance приобрела нефть Murban из Абу-Даби - это редкая для нее покупка.

Обычно компания закупает более дешевые сорта, такие как российская Urals и тяжелые ближневосточные марки. Покупка Murban сразу после введения пакета санкций указывает на возможные изменения в стратегии.

По словам осведомленных источников, Reliance начала искать способы диверсификации своих закупок, чтобы сократить зависимость от России. Пока что Россия остается крупнейшим поставщиком нефти для компании в этом году.

Reliance и другие индийские переработчики оказались в числе крупнейших бенефициаров войны Москвы против Украины.

Европа отказалась от российской нефти, что привело к снижению цен на ее поставки. Индийские компании активно скупали дешевую нефть и перерабатывали ее в дизельное топливо, которое затем продавалось европейским клиентам. По данным Kpler, почти половина импорта нефти Reliance в этом году пришлась на Россию.

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