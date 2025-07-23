Россияне протестуют в Турции

Граждане России, участвующие в строительстве турецкой атомной электростанции «Аккую» в провинции Мерсин, присоединились к протестам остальных рабочих, вспыхнувшим по причине невыплаты зарплаты. Об этом сообщает Sota со ссылкой на родственников российских строителей.
July 23, 2025
Рабочие перекрыли дорогу около стройплощадки, отмечает издание. Они разбивают едущие к объекту автомобили, требуя выплаты денег. Судя по кадрам, против протестующих применили водометы, в ответ они забросали камнями машину, которая поливала их водой.
Семьи российских рабочих рассказали, что им перестали платить зарплату в начале июля. По словам родственников, проблемы возникли еще в мае, на этом фоне персонал на стройке сократился с 12 до 3 тысяч человек.
Еще в марте турецкие строители устраивали забастовку, требуя погасить долги по зарплате. Тогда рабочие из России протестовать опасались, поскольку в этом случае их могли уволить с аннулированием обратных билетов в РФ, купленных в рамках трудового контракта.
Проект АЭС в Аккую реализует госкорпорация «Росатом» по модели «строй-владей-эксплуатируй». Россиян в РФ нанимает компания «Титан-2», на месте они заключают трудовой договор с турецкой TSM Enerji. Формально «Росатом» не участвует в схеме.
22 июля TSM Enerji направило официальное письмо на имя председателя совета директоров «дочки» «Росатома» «Аккую Нуклеар» Антона Дедусенко. В нем говорится, что у подрядчика нет необходимых $58 млн, которые требует Фонд социальной защиты и государственного страхования Турции (SGK). Компании грозит арест имущества и прекращение работы, отмечается в письме.
8 июля Дедусенко сообщал, что на первом энергоблоке станции (всего их будет четыре — мощностью 1200 МВт каждый) идут пусконаладочные работы. Его собираются ввести в эксплуатацию до конца года, отмечал в июне вице-премьер Александр Новак. Изначально запуск был намечен на 2024 год, но его перенесли из-за отказа немецкой Siemens поставлять оборудование по причине санкций. В итоге заказ был сделан в Китае. Дедусенко выразил надежду, что оборудование будет готово в 2025 году.