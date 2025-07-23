Азербайджан построит в Бишкеке современную больницу

В столице Кыргызстана Бишкеке по инициативе и при поддержке Азербайджана построят современную больницу. Об этом сообщил управляющий делами президента Каныбек Туманбаев, пишет Vesti.kg.

По его словам, изначально проект планировалось реализовать на Иссык-Куле, однако по итогам последнего официального визита президента Кыргызстана в Азербайджан было принято решение построить больницу в Бишкеке.



«Новая больница будет полностью оснащена необходимым оборудованием, уже начаты подготовительные работы», - добавил Туманбаев.