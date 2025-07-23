Россия теряет миллиарды

Причинами падения называют удешевление нефти и укрепление рубля. По расчетам агентства, средняя цена на российскую нефть в рублях остается ниже целевого уровня, заложенного в федеральный бюджет на 2025 год.

Государственные нефтегазовые доходы России в июле 2025 года сократятся примерно на 37% по сравнению с тем же месяцем прошлого года — до 680 млрд рублей (8,66 млрд долларов). Об этом сообщило агентство Reuters.

Также ожидается, что доходы России от нефти и газа за январь–июль сократятся на 20% по сравнению с тем же периодом 2024 года — до 5,4 трлн рублей.

Изначально Минфин РФ планировал получить в 2025 году 10,94 трлн рублей от продажи нефти и газа, но позже скорректировал прогноз до 8,32 трлн. В 2024 году нефтегазовые доходы составили 11,13 трлн рублей.

«Доходы от нефти и газа — один из ключевых источников поступлений в федеральный бюджет, обеспечивающий около четверти всех доходов. Снижение поступлений болезненно для России, особенно на фоне роста военных и оборонных расходов после начала войны в Украине», — отмечает Reuters.

Ранее сообщалось, что во втором квартале 2025 года доходы России от экспорта ископаемого топлива снизились на 18% в годовом выражении — это самый низкий квартальный показатель с начала вторжения в Украину. При этом экспорт в физическом объеме вырос на 8% по сравнению с первым кварталом 2025 года.

Дополнительное давление оказывает 18-й пакет санкций ЕС, принятый 18 июля. Он затрагивает энергетический, банковский и военный секторы, а также торговлю с ЕС. Часть мер, направленных на ограничение экспорта топлива из российской нефти, вступит в силу с января 2026 года, сообщило Bloomberg.

На этом фоне цены на нефть остаются стабильными. В понедельник фьючерсы на Brent выросли на 6 центов — до $69,34 за баррель, а WTI подорожала на 17 центов — до $67,51.