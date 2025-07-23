Израильтяне заставили взорваться иранские ПВО

До 150 ракетных пусковых установок Ирана взорвались при активации во время войны с Израилем, пишет издание Donya-ye Eqtesad.

По данным издания, в недавнем конфликте с Израилем от 120 до 150 иранских мобильных ракетных комплексов сдетонировали в момент активации. Параллельно, как утверждает издание, «вся система ПВО Ирана подверглась хакерской атаке».

Аналогичные утверждения со ссылкой на внутреннего иранского военно-политического аналитика распространило оппозиционное издание Iran International: по его словам, Израиль якобы спровоцировал взрывы на пусковых установках и взломал систему ПВО.