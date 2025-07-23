«Хезболла» готова воевать с Ливаном

Представители радикального шиитского движения «Хезболла» уведомили спикера парламента Ливана Набиха Берри, что не собираются сдавать оружие и готовы вступить в конфликт с ливанской армией, чтобы не допустить своего разоружения.

Берри в свою очередь довел до сведения посла США в Турции Тома Баррака, что не может гарантировать разоружение «Хезболлы» севернее реки Литани, даже если Израиль полностью выведет войска из Ливана.

20 июля сообщалось, что Том Баррак прибыл в Бейрут для обсуждения с ливанским руководством графика разоружения «Хезболлы» в рамках плана мирного урегулирования.

Правительство Ливана ранее согласилось на предложенную США дорожную карту, согласно которой вывод израильских войск с юга страны будет происходить поэтапно — в обмен на разоружение «Хезболлы». Вашингтон настаивает, чтобы передача вооружений ливанской армии была завершена не позднее декабря 2025 года. Кроме того, США рассчитывают, что Бейрут по примеру Дамаска присоединится к процессу нормализации отношений с Израилем.

Президент Джозеф Аун 11 июля заявил, что Ливан заинтересован в прекращении войны с Израилем. Он подчеркнул важность стабильности на границе и соблюдения соглашения о перемирии от 27 ноября 2024 года. В то же время, по его словам, вопрос нормализации с Израилем не стоит на повестке внешней политики Ливана.

В ответ лидер «Хезболлы» шейх Наим Касем 18 июля заявил, что движение не намерено разоружаться в условиях «экзистенциальных угроз» со стороны Израиля и боевиков «Исламского государства». Он предостерег власти от «оказания бесплатных услуг Израилю под давлением США».