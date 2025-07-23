USD 1.7000
EUR 1.9949
RUB 2.1634
Подписаться на уведомления
Преследование азербайджанцев в Екатеринбурге продолжается
Новость дня
Преследование азербайджанцев в Екатеринбурге продолжается

«Хезболла» готова воевать с Ливаном

15:11 173

Представители радикального шиитского движения «Хезболла» уведомили спикера парламента Ливана Набиха Берри, что не собираются сдавать оружие и готовы вступить в конфликт с ливанской армией, чтобы не допустить своего разоружения.

Берри в свою очередь довел до сведения посла США в Турции Тома Баррака, что не может гарантировать разоружение «Хезболлы» севернее реки Литани, даже если Израиль полностью выведет войска из Ливана.

20 июля сообщалось, что Том Баррак прибыл в Бейрут для обсуждения с ливанским руководством графика разоружения «Хезболлы» в рамках плана мирного урегулирования.

Правительство Ливана ранее согласилось на предложенную США дорожную карту, согласно которой вывод израильских войск с юга страны будет происходить поэтапно — в обмен на разоружение «Хезболлы». Вашингтон настаивает, чтобы передача вооружений ливанской армии была завершена не позднее декабря 2025 года. Кроме того, США рассчитывают, что Бейрут по примеру Дамаска присоединится к процессу нормализации отношений с Израилем.

Президент Джозеф Аун 11 июля заявил, что Ливан заинтересован в прекращении войны с Израилем. Он подчеркнул важность стабильности на границе и соблюдения соглашения о перемирии от 27 ноября 2024 года. В то же время, по его словам, вопрос нормализации с Израилем не стоит на повестке внешней политики Ливана.

В ответ лидер «Хезболлы» шейх Наим Касем 18 июля заявил, что движение не намерено разоружаться в условиях «экзистенциальных угроз» со стороны Израиля и боевиков «Исламского государства». Он предостерег власти от «оказания бесплатных услуг Израилю под давлением США».

Сенсационные заявления французского шпиона в бакинском суде
Сенсационные заявления французского шпиона в бакинском суде
14:05 2556
Шутки кончились, ставки обозначены
Шутки кончились, ставки обозначены кипящий котел; все еще актуально
10:03 5213
Главы МИД, разведки и начальник Генштаба Турции на переговорах России и Украины
Главы МИД, разведки и начальник Генштаба Турции на переговорах России и Украины обновлено 15:05
15:05 2766
Россияне протестуют в Турции
Россияне протестуют в Турции видео
14:39 1399
Индийский миллиардер ищет замену российской нефти
Индийский миллиардер ищет замену российской нефти
14:31 850
Главком ВСУ раскрыл причину Курской операции
Главком ВСУ раскрыл причину Курской операции
13:47 1867
Трамп в борьбе за клона против президента
Трамп в борьбе за клона против президента горячая тема; все еще актуально
09:12 2783
«Мост Трампа» соединит Азербайджан с Нахчываном?
«Мост Трампа» соединит Азербайджан с Нахчываном?
12:51 3366
Сирия официально запросила у Турции помощь
Сирия официально запросила у Турции помощь
13:19 2626
Что ждет экономику Азербайджана? Прогнозы главы ЦБА
Что ждет экономику Азербайджана? Прогнозы главы ЦБА обновлено 12:44
12:44 2960
Хакер Магеррамов попался полиции
Хакер Магеррамов попался полиции видео
13:03 2109

ЭТО ВАЖНО

Сенсационные заявления французского шпиона в бакинском суде
Сенсационные заявления французского шпиона в бакинском суде
14:05 2556
Шутки кончились, ставки обозначены
Шутки кончились, ставки обозначены кипящий котел; все еще актуально
10:03 5213
Главы МИД, разведки и начальник Генштаба Турции на переговорах России и Украины
Главы МИД, разведки и начальник Генштаба Турции на переговорах России и Украины обновлено 15:05
15:05 2766
Россияне протестуют в Турции
Россияне протестуют в Турции видео
14:39 1399
Индийский миллиардер ищет замену российской нефти
Индийский миллиардер ищет замену российской нефти
14:31 850
Главком ВСУ раскрыл причину Курской операции
Главком ВСУ раскрыл причину Курской операции
13:47 1867
Трамп в борьбе за клона против президента
Трамп в борьбе за клона против президента горячая тема; все еще актуально
09:12 2783
«Мост Трампа» соединит Азербайджан с Нахчываном?
«Мост Трампа» соединит Азербайджан с Нахчываном?
12:51 3366
Сирия официально запросила у Турции помощь
Сирия официально запросила у Турции помощь
13:19 2626
Что ждет экономику Азербайджана? Прогнозы главы ЦБА
Что ждет экономику Азербайджана? Прогнозы главы ЦБА обновлено 12:44
12:44 2960
Хакер Магеррамов попался полиции
Хакер Магеррамов попался полиции видео
13:03 2109
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться