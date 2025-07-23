В Израиле предотвратили покушение на Нетаньяху: задержана женщина

Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) задержала женщину по подозрению в подготовке покушения на премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Об этом в среду сообщила израильская телекомпания KAN.

По данным ШАБАК, женщина была арестована около двух недель назад. По версии следствия, она планировала совершить нападение с использованием самодельного взрывного устройства.

После допроса подозреваемую освободили с рядом ограничений. Ей запрещено приближаться к главе правительства и посещать государственные учреждения.

Ожидается, что уже в четверг женщине будет официально предъявлено обвинение в сговоре с целью совершения преступления, а также в сговоре с целью осуществления террористического акта.

Следствие продолжается. Мотивы и обстоятельства планируемого нападения выясняются.