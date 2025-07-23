Резонансный закон в Украине напряг и Европу, и Киев

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Европейского совета Антониу Кошта призывали Владимира Зеленского пересмотреть положения закона, который, по мнению критиков, ограничивает независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

По данным издания, разговор с украинским президентом состоялся в начале недели, еще до того, как документ был подписан. Уже поздно вечером 22 июля, после того как закон вступил в силу, вице-премьер по вопросам евроинтеграции Тарас Качка и другие представители правительства начали обращаться к западным дипломатам с разъяснениями и попытками смягчить обеспокоенность.

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил FT, что «НАБУ и САП критически важны для программы реформ Украины» и должны сохранять независимость. По его словам, текущая финансовая поддержка ЕС и продвижение Украины к членству в союзе напрямую зависят от прозрачности и функционирования демократических институтов, включая антикоррупционные.

Сами НАБУ и САП заявили 23 июля, что принятые изменения существенно ограничили их независимость: «Отныне НАБУ и САП лишены гарантий, которые ранее позволяли эффективно выполнять задачи в борьбе с топ-коррупцией. Для восстановления полноценной и независимой работы необходимы четкие шаги на уровне закона».

При этом оба ведомства подчеркнули, что продолжат работу в интересах общества: «Мы подчеркиваем свою преданность интересам украинского народа и продолжаем обеспечивать профессиональную деятельность. Верховенство права и соблюдение закона остаются для нас неизменными ценностями».

На фоне реакции и протестов, прошедших в Киеве и других городах, Владимир Зеленский провел встречу с руководителями антикоррупционных и правоохранительных органов. По его словам, стороны обсудили будущие шаги и договорились о командной работе.

«Спасибо за готовность работать в команде — в команде Украины. Мы договорились, что все будут действовать исключительно конструктивно», — заявил президент, добавив, что в ближайшие недели будет подготовлен совместный план действий.