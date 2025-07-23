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Америка и Иран столкнулись в Оманском заливе

16:40 1027

Американский эсминец DDG Fitzgerald приблизился к районам Оманского залива, которые Иран считает своими территориальными водами.

Об этом сообщает агентство Tasnim.

По информации агентства, после выхода корабля США в указанный район в воздух был поднят иранский военный вертолет с целью предупредить американскую сторону. В ответ, как утверждает источник, эсминец пригрозил поразить вертолет.

«В ответ на повторную угрозу от американского эсминца была приведена в действие система ПВО. Таким образом, было сделано категорическое предупреждение: вертолет находится под полной защитой оборонительных систем, а эсминец должен изменить курс и направиться на юг», — говорится в сообщении.

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