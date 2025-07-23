Америка и Иран столкнулись в Оманском заливе

По информации агентства, после выхода корабля США в указанный район в воздух был поднят иранский военный вертолет с целью предупредить американскую сторону. В ответ, как утверждает источник, эсминец пригрозил поразить вертолет.

«В ответ на повторную угрозу от американского эсминца была приведена в действие система ПВО. Таким образом, было сделано категорическое предупреждение: вертолет находится под полной защитой оборонительных систем, а эсминец должен изменить курс и направиться на юг», — говорится в сообщении.