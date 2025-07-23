От Узбекистана до Афганистана победил Китай

Пакистан, Афганистан и Узбекистан подписали трехстороннее рамочное соглашение о совместном технико-экономическом обосновании проекта железной дороги Узбекистан-Афганистан-Пакистан (UAP). Новые трансграничные транспортные коридоры стали неотъемлемой частью экономического развития и новых раскладов в международной политике. Отдельные государства и геоэкономика в целом заинтересованы в том, чтобы таких коридоров, сокращающих международные торговые маршруты, становилось как можно больше. Но как это всегда и бывает, при реализации таких проектов кто-то оказывается в безусловном выигрыше, а кто-то прямо или косвенно явно проигрывает.

С одной стороны, ж/д-коридор AUP – проект, безусловно, для многих выгодный и с высокой долей вероятности более чем прибыльный. Планируется, что его строительство будет завершено к концу 2027 года, а к 2030 году он сможет перевозить до 15 миллионов тонн грузов в год при ориентировочной стоимости в 4,8 миллиарда долларов США, причем на большую часть этой суммы инвесторы из зарубежных банков уже нашлись – это Всемирный банк, Азиатский банк развития и АИИБ. В техническом отношении проект непростой – более чем на 681 километр пути планируется построить 336 мостов, 5 тоннелей, 785 км ЛЭП и 790 км линий связи. При этом придется учитывать и как-то преодолевать разность в ширине колеи: в Узбекистане - русский стандарт, 1520 мм, в Пакистане - 1676 мм, в Афганистане - 1435 мм, что потребует от строителей или применения мультигабаритных решений, или систем для перегрузки грузов. Это неизбежно скажется на удорожании проекта, его стоимость может возрасти до 7 миллиардов долларов, но, что примечательно, это возможное удорожание учтено в проекте и согласовано со всеми участниками консорциума. Но даже при удорожании проект сохраняет свою экономическую привлекательность. Взять тот же Узбекистан - новая железная дорога сократит транзитное время для грузов, следующих по маршруту Ташкент-пакистанский порт Гвадар или Ташкент-порт Карачи, примерно на пять дней и транспортные расходы на более чем 40%. И еще о стоимости транспортировки по новому ж/д коридору – для Узбекистана она снизится примерно наполовину от нынешней стоимости транспортировки через Иран.

Вот мы и подошли к вопросу, кто из внешних игроков прямо не участвующих в этом проекте оказывается в результате его реализации победителем или проигравшим. Собственно, победитель здесь очевиден. И это, кто бы сомневался, конечно, Китай. Во-первых, без китайских технологий в строительстве UAP не обойтись. Эта железная дорога должна пересекать горы Гиндукуша, а строительство некоторых участков будет таким же сложным, как и китайская железная дорога Цинхай-Тибет. Пекин эту техническую задачу успешно решил и теперь обладает уникальным опытом в строительстве высокогорных железных дорог, а также ключевыми технологиями в строительстве мостов и тоннелей в таких условиях. Во-вторых, UAP легко соединяется с Китайско-пакистанским экономическим коридором. И более того, восполняет недостающее звено между Южным и Северным рукавами мегапроекта «Пояс и Путь». А если прибавить к этому проект железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, уже запущенный в работу, то на выходе возникает континентальный мост Китай-Центральная Азия-Южная Азия с перспективами выхода в ЕС. Поэтому хотя формально Китай не является стороной проекта UAP, но в том, что будет его всячески поддерживать, сомневаться не приходится. Потому как Трансафганская железная дорога, как еще называют AUP, для Пекина не просто транспортный проект, а элемент долгосрочной стратегии, который позволяет контролировать цепочку поставок, упростить экономическую экспансию в ресурсоносные регионы Центральной Азии и укрепить свое политическое влияние.