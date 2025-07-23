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Азербайджан и Пакистан укрепляют военное сотрудничество

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16:49 966

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с председателем Объединенного комитета начальников штабов Пакистана генералом Сахиром Шамшадом Мирзой. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства Азербайджана.

В ходе встречи, прошедшей в Стамбуле, было отмечено, что отношения между Азербайджаном и Пакистаном основаны на взаимном доверии, сотрудничестве и общих культурных ценностях.

Стороны обсудили нынешнее состояние азербайджано-пакистанского военного сотрудничества, а также провели обмен мнениями о мерах по дальнейшему укреплению этих отношений.

На встрече также были обсуждены новые перспективы развития военных отношений между странами.

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