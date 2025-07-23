Заявление посла США может уничтожить Ливан

Скандальное заявление близкого к Трампу дипломата прозвучало на фоне многолетних утечек в арабской прессе о «планах аннексии Триполи и долины Бекаа Сирией» или создании «сектантской конфедерации». Заявление Баррака лишь усилило напряженность в и без того нестабильном ливанском политическом ландшафте.

Упомянутый Барраком Билад аш-Шам — историческое название региона, охватывающего значительную часть современной Сирии. В эпоху Рашидун, Омейядов, Аббасидов и Фатимидов эта территория имела статус провинции, а в омейядский период столичный Дамаск считался политическим центром халифата.

Заявление посла США в Турции и спецпредставителя по Сирии, бизнес-партнера Дональда Трампа Тома Баррака вызвало в Ливане новый политический кризис. Высказавшись о том, что «Ливан — часть Билад аш-Шама», Баррак спровоцировал обсуждение возможного геополитического сценария, способного дестабилизировать весь регион. По мнению экспертов, его слова — не просто оговорка, а сигнал о грядущих изменениях на карте Ближнего Востока, затрагивающих слабые и раздробленные государства.

По мнению ближневосточных аналитиков, подобные идеи грозят обострением сектантских и религиозных противоречий между Ливаном и Сирией. Эти страны, объединенные сложной мозаикой этноконфессиональных общин, снова превращаются в арену острых конфликтов. Особенно показательно, что среди суннитов Ливана вновь усиливаются сектантские настроения, сопровождающиеся волной солидарности с «новым суннитским режимом» в Сирии.

Примером стала недавняя кровопролитная неделя в сирийской Сувейде, где произошли ожесточенные столкновения между местными друзами и правительственными силами. Эти события моментально отразились на Ливане: в арабских СМИ появилась информация о ливанских суннитах, отправившихся в Сувейду для поддержки Дамаска. В то же время друзские общины из разных регионов Ливана начали мобилизацию в поддержку своих единоверцев, выступающих против сирийских властей. Таким образом, Ливан вновь стал ареной трансграничных сектантских расколов и площадкой для вооруженной поддержки.

Как отмечают ливанские политологи, страна снова оказалась в роли живой силы и источника оружия для чужих войн. В сущности, мы наблюдаем новую версию старого сценария, в котором ранее участвовала «Хезболла». Под предлогом «защиты шиитов и святых мест» она в свое время вмешалась в сирийскую гражданскую войну, что в итоге привело к укреплению алавитского режима.

Сегодня этот же шаблон повторяется в ином виде: сунниты отправляют бойцов в поддержку новых властей, а друзские общины — в солидарности со своими единоверцами в Сувейде — выступают против них.

По мнению экспертов, лидеры Ливана тоже стали пешками в опасной региональной игре. Например, лидер ливанских друзов Валида Джумблат поддержал в сирийском конфликте друзского шейха Яхью аль-Балауса, призывая его к сближению с Дамаском. В ответ другие друзские силы объединились вокруг шейха Хикмета аль-Хиджри, известного своими связями с Израилем. Это, в свою очередь, привело к расколу даже среди ливанских друзов, считающихся одной из самых сплоченных религиозных общин региона.

Ливанские аналитики отмечают, что на фоне слабости государственных институтов страна остается уязвимой к любым внешним вмешательствам, включая инициативы Тома Баррака, которого называют неофициальным «губернатором» Трампа на Ближнем Востоке. В этих условиях превращение Триполи, долины Бекаа и юга Ливана в поле прокси-конфликтов между Сирией, Ираном и странами Персидского залива становится все более вероятным.

Пока заявление Баррака вызвало волну негодования и шока в Бейруте, часть экспертов предлагает конкретные шаги, чтобы не допустить аннексии или распада страны. Известный ливанский журналист Тони Буллос в своем обращении в соцсетях призвал к нейтралитету, прекращению вмешательства религиозных групп и усилению контроля над границами. «Если мы не возьмем под контроль политические и социальные границы, на карте больше не останется страны под названием Ливан», — предупредил он.