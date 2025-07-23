В Пентагоне зреет бунт против Хегсета

«Пусть американская общественность знает, что этот парень не имеет понятия, что он делает», — заявил один из неназванных чиновников.

Несколько сотрудников Министерства обороны США планируют на следующей неделе опубликовать открытое письмо с призывом об отставке главы Пентагона Пита Хегсета. Об этом сообщила The Daily Mail со ссылкой на источники в ведомстве.

По его словам, в письме содержится критика «политизированных решений» министра, жалобы на низкий моральный дух в министерстве и «атмосферу паранойи». В частности, Хегсета обвиняют в том, что он установил в здании Пентагона гримерку, устраивал постановочные фотосессии и создавал имидж, «где армия больше напоминает что-то среднее между парной и боями WWE (американский рестлинг-промоушен)».

Источники также указывают на нерешительность и непоследовательность министра, ослабление доверия между сотрудниками, а также отмену политики многообразия, что, как утверждается, привело к увеличению числа расистских инцидентов. Кроме того, Хегсета критикуют за игнорирование мнений советников при принятии решений.

Помощник министра обороны по связям с общественностью Шон Парнелл назвал происходящее «дворцовыми интригами» и «сплетнями СМИ», которые, по его мнению, «не волнуют американцев».

Ранее, 20 апреля, бывший пресс-секретарь Минобороны Джон Эллиот опубликовал статью в Politico, где описал ситуацию в Пентагоне как «тотальный хаос», связанный с утечками и кадровыми перестановками. Эллиот, который также покинул ведомство, выразил сомнение, что Хегсет надолго сохранит должность.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт опровергла слухи о поиске замены Хегсету, назвав их ложными.