Ничего так дешево не стоит, как услуга курдов на Востоке

Вашингтон и Анкара предъявили курдскому военному альянсу «Сирийские демократические силы» (SDF) 30-дневный ультиматум для завершения интеграции с сирийским правительством. Требования к оппозиционным и враждебным группировкам разоружиться стали на Ближнем Востоке просто каким-то трендом. Сначала это предлагалось РПК, потом «Хезболле» – а вот теперь очередь дошла и до курдов из сирийских SDF, что стало для них весьма неприятной неожиданностью. Хотя еще в марте нынешнего года командир SDF Мазлум Абди подписал соглашение с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа, предусматривающее полную интеграцию SDF с правительством в Дамаске – но, видимо, воспринял это как чисто протокольное мероприятие, ни к чему его не обязывающее. По всей видимости, надеясь, что и на этот раз сработает аргумент «курды были нашими надежными союзниками в борьбе с ИГИЛ», который ранее вовсю использовался представителями американских администраций, занимавших Белый дом до Дональда Трампа.

Подобные надежды были тщетны, и более того, – ошибочны, поскольку командование SDF с чего-то решило, что старые заслуги в политике могут идти в зачет бесконечно долго и сохраняться вне зависимости от политической конъюнктуры. Это не Трамп, выдвинув ультиматум курдам, вонзил им нож в спину. Это просто у США приоритеты на Ближнем Востоке поменялись. Словом, все произошло по классике: во-первых, «нет постоянных друзей и постоянных врагов – есть только постоянные интересы Америки», а сирийские курды сейчас в сферу этих интересов не входят, укрепление власти аш-Шараа над Сирией для Вашингтона куда как важнее. И во-вторых, «ничего не стоит дешевле, чем услуга, которая уже оказана». А сирийские курды не могут сейчас предложить Дональду Трампу ничего такого эксклюзивного, что могло бы его заинтересовать и поверить в то, что без SDF ему на Ближнем Востоке пока никак. Отсюда и резкий тон Тома Баррака, который в администрации Трампа сейчас главный по всему, что связано с Турцией, Сирией, Ливаном и другими странами, завязанными в этом узле: «Мы соберем вас вместе, будем выступать в качестве арбитра, посредника, будем помогать, но мы не собираемся оставаться здесь. Если вы, ребята, не согласны, то не соглашайтесь, но мы не будем вечно оставаться здесь в качестве няньки и посредника». Имея в виду, что США не намерены защищать в будущем курдские SDF от турецких атак и от атак Дамаска, а также то, что США намерены вообще вывести войска с северо-востока Сирии, находящихся под контролем курдов, так называемой Northern Syria Buffer Zone.

Критики нынешнего американского президента уже успели отметиться громким заявлением: «Политике Трампа на Востоке можно придумывать разные объяснения. И экономия госбюджета, и его личные коммерческие партнерские отношения с лидерами суннитских стран. Можем даже вспомнить, что есть курды леваки, которых Трамп не любит. Но все равно это какая-то запредельная подлость». И вообще, «с точки зрения американских интересов это плохо объяснимый идиотизм», привычно не разъясняя, в чем конкретно этот «идиотизм» в данной ситуации проявляется. В том, что США, как и другим внешним игрокам, гораздо предпочтительнее иметь дело с единой Сирией, а не с отдельными ее территориями? Не слишком ли категорично? Или «ходатаи за сирийских курдов» всерьез надеются, что остальное население Сирии смирится с тем, что под контролем курдских формирований, ныне от Дамаска автономных, так и останется треть территории страны, основные месторождения нефти Сирии, основное производство энергии - ГЭС на Евфрате и львиная доля сельхозугодий, где выращиваются зерновые культуры?