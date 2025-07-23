USD 1.7000
EUR 1.9949
RUB 2.1634
Подписаться на уведомления
Преследование азербайджанцев в Екатеринбурге продолжается
Новость дня
Преследование азербайджанцев в Екатеринбурге продолжается

Финансовые нарушения выявили в школах: уволены 33 директора

17:17 1243

По результатам проверки, проведенной в Апшерон-Хызинском региональном управлении образования, выявлены серьезные нарушения в расходовании бюджетных средств, заявили haqqin.az в Министерстве науки и образования.

«Контрольные мероприятия, охватившие 103 общеобразовательных, 6 внешкольных и 96 дошкольных образовательных учреждений, выявили значительные недостатки», - говорится в совместном заявлении Министерства финансов и Министерства науки и образования.

В ходе проверок были обнаружены нарушения в организации кружков и внеклассных занятий, выплате заработной платы за замещение уроков, комплектовании групп, соблюдении штатного расписания, а также в обеспечении питанием.

По итогам трехлетних проверок в 205 образовательных учреждениях было установлено нецелевое расходование 594,6 тысячи манатов. Эта сумма полностью возмещена в государственный бюджет.

Кроме того, приняты следующие меры: 26 должностных лиц привлечены к административной ответственности и оштрафованы за совершение административных правонарушений. 134 должностным лицам вынесены дисциплинарные взыскания (строгий выговор, выговор, предупреждение). Рассматривается вопрос о прекращении трудовых договоров с шестью директорами. 33 директора образовательных учреждений освобождены от занимаемых должностей за выявленные финансовые нарушения.

Аналогичные расследования проводятся и в других региональных управлениях образования Азербайджана, что указывает на системный характер выявленных проблем.

Трамписты взорвали и Японию
Трамписты взорвали и Японию наш комментарий
17:49 562
Европейцы спасли и вывезли из Азербайджана еще одного медведя
Европейцы спасли и вывезли из Азербайджана еще одного медведя
17:28 1204
Финансовые нарушения выявили в школах: уволены 33 директора
Финансовые нарушения выявили в школах: уволены 33 директора
17:17 1244
От Узбекистана до Афганистана победил Китай
От Узбекистана до Афганистана победил Китай новая геоэкономика
16:39 1193
Заявление посла США может уничтожить Ливан
Заявление посла США может уничтожить Ливан
17:00 1234
Турция получит истребители Eurofighter: подписано соглашение
Турция получит истребители Eurofighter: подписано соглашение обновлено 12:21
12:21 5076
Азербайджану нужна и Кения
Азербайджану нужна и Кения
10:37 2475
В Сумгаите будут превращать отработанное масло в дизель
В Сумгаите будут превращать отработанное масло в дизель
10:23 1706
Шутки кончились, ставки обозначены
Шутки кончились, ставки обозначены кипящий котел; все еще актуально
10:03 6342
Трамп в борьбе за клона против президента
Трамп в борьбе за клона против президента горячая тема; все еще актуально
09:12 3153
Проблемы в азербайджанской нефти больше нет, экспорт продолжается
Проблемы в азербайджанской нефти больше нет, экспорт продолжается обновлено 16:05
16:05 5962

ЭТО ВАЖНО

Трамписты взорвали и Японию
Трамписты взорвали и Японию наш комментарий
17:49 562
Европейцы спасли и вывезли из Азербайджана еще одного медведя
Европейцы спасли и вывезли из Азербайджана еще одного медведя
17:28 1204
Финансовые нарушения выявили в школах: уволены 33 директора
Финансовые нарушения выявили в школах: уволены 33 директора
17:17 1244
От Узбекистана до Афганистана победил Китай
От Узбекистана до Афганистана победил Китай новая геоэкономика
16:39 1193
Заявление посла США может уничтожить Ливан
Заявление посла США может уничтожить Ливан
17:00 1234
Турция получит истребители Eurofighter: подписано соглашение
Турция получит истребители Eurofighter: подписано соглашение обновлено 12:21
12:21 5076
Азербайджану нужна и Кения
Азербайджану нужна и Кения
10:37 2475
В Сумгаите будут превращать отработанное масло в дизель
В Сумгаите будут превращать отработанное масло в дизель
10:23 1706
Шутки кончились, ставки обозначены
Шутки кончились, ставки обозначены кипящий котел; все еще актуально
10:03 6342
Трамп в борьбе за клона против президента
Трамп в борьбе за клона против президента горячая тема; все еще актуально
09:12 3153
Проблемы в азербайджанской нефти больше нет, экспорт продолжается
Проблемы в азербайджанской нефти больше нет, экспорт продолжается обновлено 16:05
16:05 5962
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться