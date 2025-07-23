За шпионаж на ФСБ шесть лет в эстонской тюрьме

Вируский уездный суд признал гражданина России Павла Капустина, проживавшего в Нарве, виновным в шпионаже в пользу ФСБ и назначил ему шесть с половиной лет лишения свободы. Об этом сообщает издание ERR.

По данным прокуратуры, Капустин сознательно сотрудничал с Федеральной службой безопасности России: он собирал и передавал информацию, представляющую угрозу для национальной безопасности Эстонии.