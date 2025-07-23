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За шпионаж на ФСБ шесть лет в эстонской тюрьме

17:28 369

Вируский уездный суд признал гражданина России Павла Капустина, проживавшего в Нарве, виновным в шпионаже в пользу ФСБ и назначил ему шесть с половиной лет лишения свободы. Об этом сообщает издание ERR.

По данным прокуратуры, Капустин сознательно сотрудничал с Федеральной службой безопасности России: он собирал и передавал информацию, представляющую угрозу для национальной безопасности Эстонии.

В частности, он информировал российскую сторону о демонтаже памятника советскому танку в Нарве, а также о настроениях местного населения во время мятежа Пригожина в РФ. Помимо шпионажа Капустин организовывал незаконные поставки товаров, подпадающих под международные санкции. Он заказывал санкционную продукцию из Европы в Эстонию и передавал ее заказчикам в России. Также было установлено, что он предоставил ложные данные в Департамент полиции и пограничной охраны при оформлении вида на жительство.

Прокуратура Эстонии подчеркнула, что даже передача открытых источников может представлять опасность, если используется спецслужбами враждебного государства. Суд обязал Капустина также передать государству имущество на сумму почти 90 тысяч евро.

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