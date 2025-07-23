Европейцы спасли и вывезли из Азербайджана еще одного медведя

Бурый медведь, ранее пойманный на одной из улиц азербайджанского села и размещенный в местном приюте для животных, был доставлен специальным рейсом в Австрию и помещен в Медвежий заповедник в Арбесбахе. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на австрийские СМИ, у медведя по кличке Данбар поврежден глаз и травмирована лапа. По информации организации по защите животных Vier Pfoten, перевозка 21-летнего косолапого из Азербайджана в Австрию заняла тридцать часов.
Напомним, что в начале июня haqqin.az рассказал о судьбе двух бурых медведей по кличке Бенджи и Балу, спасенных британцами в Азербайджане. Двух медведей использовали в качестве экзотического «развлечения» для обедающих туристов в Хызы, и они годами томились в тесной металлической клетке. Британский приют собрал более 217 тысяч фунтов и спас животных.
Что касается спасенного австрийцами Данбара, бурый медведь получил травмы и в ближайшие несколько месяцев будет содержаться в акклиматизационном вольере вдали от туристических маршрутов. Об этом говорится в заявлении организации Four Paws («Четыре Лапы»).
«Транспортировка и выпуск Данбара в его небольшой карантинный вольер прошли очень хорошо. Он освоил новое окружение и сразу же принял предложенную еду. Тем не менее очевидно, насколько сильно он встревожен — ведь мы почти ничего не знаем о его прошлом», — отметила Ева Розенберг, директор Four Paws.
Данбару будет предоставлено «все необходимое время, чтобы постепенно освоиться», подчеркнул Даан Бемстербур, смотритель животных в Медвежьем заповеднике региона Вальдфиртель: «Сейчас наша главная задача — понять его характер, симпатии и антипатии. Мы также будем внимательно следить за его здоровьем и наблюдать за поведением». Кроме того, сотрудники заповедника будут постепенно налаживать контакт с Данбаром и «принимать целенаправленные меры для укрепления доверия».
В 2020 году сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана доставили Данбара в государственный центр спасения диких животных. В этом центре в настоящее время содержатся двадцать два медведя, вызволенных из клеток ресторанов и зон отдыха.
С 2023 года организация Four Paws сотрудничает с азербайджанским Минэкологии, оказывая поддержку всем двадцати двум бурым медведям, содержащимся в неволе, включая Данбара.
Из-за серьезной травмы и хронической инфекции правый глаз Данбара пришлось удалить. Кроме того, после травмы значительно ухудшилось зрение на левом глазу. Австрийцы приняли решение вывезти Данбара из Баку.