Европейцы спасли и вывезли из Азербайджана еще одного медведя

Бурый медведь, ранее пойманный на одной из улиц азербайджанского села и размещенный в местном приюте для животных, был доставлен специальным рейсом в Австрию и помещен в Медвежий заповедник в Арбесбахе. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на австрийские СМИ, у медведя по кличке Данбар поврежден глаз и травмирована лапа. По информации организации по защите животных Vier Pfoten, перевозка 21-летнего косолапого из Азербайджана в Австрию заняла тридцать часов. Напомним, что в начале июня haqqin.az рассказал о судьбе двух бурых медведей по кличке Бенджи и Балу, спасенных британцами в Азербайджане. Двух медведей использовали в качестве экзотического «развлечения» для обедающих туристов в Хызы, и они годами томились в тесной металлической клетке. Британский приют собрал более 217 тысяч фунтов и спас животных.

Что касается спасенного австрийцами Данбара, бурый медведь получил травмы и в ближайшие несколько месяцев будет содержаться в акклиматизационном вольере вдали от туристических маршрутов. Об этом говорится в заявлении организации Four Paws («Четыре Лапы»). «Транспортировка и выпуск Данбара в его небольшой карантинный вольер прошли очень хорошо. Он освоил новое окружение и сразу же принял предложенную еду. Тем не менее очевидно, насколько сильно он встревожен — ведь мы почти ничего не знаем о его прошлом», — отметила Ева Розенберг, директор Four Paws. Данбару будет предоставлено «все необходимое время, чтобы постепенно освоиться», подчеркнул Даан Бемстербур, смотритель животных в Медвежьем заповеднике региона Вальдфиртель: «Сейчас наша главная задача — понять его характер, симпатии и антипатии. Мы также будем внимательно следить за его здоровьем и наблюдать за поведением». Кроме того, сотрудники заповедника будут постепенно налаживать контакт с Данбаром и «принимать целенаправленные меры для укрепления доверия».