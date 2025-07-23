USD 1.7000
EUR 1.9949
RUB 2.1634
Подписаться на уведомления
Преследование азербайджанцев в Екатеринбурге продолжается
Новость дня
Преследование азербайджанцев в Екатеринбурге продолжается

Европейцы спасли и вывезли из Азербайджана еще одного медведя

Отдел информации
17:28 1207

Бурый медведь, ранее пойманный на одной из улиц азербайджанского села и размещенный в местном приюте для животных, был доставлен специальным рейсом в Австрию и помещен в Медвежий заповедник в Арбесбахе. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на австрийские СМИ, у медведя по кличке Данбар поврежден глаз и травмирована лапа. По информации организации по защите животных Vier Pfoten, перевозка 21-летнего косолапого из Азербайджана в Австрию заняла тридцать часов.

Напомним, что в начале июня haqqin.az рассказал о судьбе двух бурых медведей по кличке Бенджи и Балу, спасенных британцами в Азербайджане. Двух медведей использовали в качестве экзотического «развлечения» для обедающих туристов в Хызы, и они годами томились в тесной металлической клетке. Британский приют собрал более 217 тысяч фунтов и спас животных.

Австрийцы спасли Данбара

Что касается спасенного австрийцами Данбара, бурый медведь получил травмы и в ближайшие несколько месяцев будет содержаться в акклиматизационном вольере вдали от туристических маршрутов. Об этом говорится в заявлении организации Four Paws («Четыре Лапы»).

«Транспортировка и выпуск Данбара в его небольшой карантинный вольер прошли очень хорошо. Он освоил новое окружение и сразу же принял предложенную еду. Тем не менее очевидно, насколько сильно он встревожен — ведь мы почти ничего не знаем о его прошлом», — отметила Ева Розенберг, директор Four Paws.

Данбару будет предоставлено «все необходимое время, чтобы постепенно освоиться», подчеркнул Даан Бемстербур, смотритель животных в Медвежьем заповеднике региона Вальдфиртель: «Сейчас наша главная задача — понять его характер, симпатии и антипатии. Мы также будем внимательно следить за его здоровьем и наблюдать за поведением». Кроме того, сотрудники заповедника будут постепенно налаживать контакт с Данбаром и «принимать целенаправленные меры для укрепления доверия».

21-летний косолапый приходит в себя после длительного заключения

В 2020 году сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана доставили Данбара в государственный центр спасения диких животных. В этом центре в настоящее время содержатся двадцать два медведя, вызволенных из клеток ресторанов и зон отдыха.

С 2023 года организация Four Paws сотрудничает с азербайджанским Минэкологии, оказывая поддержку всем двадцати двум бурым медведям, содержащимся в неволе, включая Данбара.

Из-за серьезной травмы и хронической инфекции правый глаз Данбара пришлось удалить. Кроме того, после травмы значительно ухудшилось зрение на левом глазу. Австрийцы приняли решение вывезти Данбара из Баку.

Трамписты взорвали и Японию
Трамписты взорвали и Японию наш комментарий
17:49 564
Европейцы спасли и вывезли из Азербайджана еще одного медведя
Европейцы спасли и вывезли из Азербайджана еще одного медведя
17:28 1208
Финансовые нарушения выявили в школах: уволены 33 директора
Финансовые нарушения выявили в школах: уволены 33 директора
17:17 1244
От Узбекистана до Афганистана победил Китай
От Узбекистана до Афганистана победил Китай новая геоэкономика
16:39 1194
Заявление посла США может уничтожить Ливан
Заявление посла США может уничтожить Ливан
17:00 1236
Турция получит истребители Eurofighter: подписано соглашение
Турция получит истребители Eurofighter: подписано соглашение обновлено 12:21
12:21 5076
Азербайджану нужна и Кения
Азербайджану нужна и Кения
10:37 2476
В Сумгаите будут превращать отработанное масло в дизель
В Сумгаите будут превращать отработанное масло в дизель
10:23 1706
Шутки кончились, ставки обозначены
Шутки кончились, ставки обозначены кипящий котел; все еще актуально
10:03 6342
Трамп в борьбе за клона против президента
Трамп в борьбе за клона против президента горячая тема; все еще актуально
09:12 3153
Проблемы в азербайджанской нефти больше нет, экспорт продолжается
Проблемы в азербайджанской нефти больше нет, экспорт продолжается обновлено 16:05
16:05 5963

ЭТО ВАЖНО

Трамписты взорвали и Японию
Трамписты взорвали и Японию наш комментарий
17:49 564
Европейцы спасли и вывезли из Азербайджана еще одного медведя
Европейцы спасли и вывезли из Азербайджана еще одного медведя
17:28 1208
Финансовые нарушения выявили в школах: уволены 33 директора
Финансовые нарушения выявили в школах: уволены 33 директора
17:17 1244
От Узбекистана до Афганистана победил Китай
От Узбекистана до Афганистана победил Китай новая геоэкономика
16:39 1194
Заявление посла США может уничтожить Ливан
Заявление посла США может уничтожить Ливан
17:00 1236
Турция получит истребители Eurofighter: подписано соглашение
Турция получит истребители Eurofighter: подписано соглашение обновлено 12:21
12:21 5076
Азербайджану нужна и Кения
Азербайджану нужна и Кения
10:37 2476
В Сумгаите будут превращать отработанное масло в дизель
В Сумгаите будут превращать отработанное масло в дизель
10:23 1706
Шутки кончились, ставки обозначены
Шутки кончились, ставки обозначены кипящий котел; все еще актуально
10:03 6342
Трамп в борьбе за клона против президента
Трамп в борьбе за клона против президента горячая тема; все еще актуально
09:12 3153
Проблемы в азербайджанской нефти больше нет, экспорт продолжается
Проблемы в азербайджанской нефти больше нет, экспорт продолжается обновлено 16:05
16:05 5963
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться