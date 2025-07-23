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Массовый мор рыбы на побережье Каспия

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Ульвия Худиева
17:41 901

На побережье Каспийского моря в районе поселка Говсан и острова Гум зафиксирована массовая гибель рыбы. Кадры мертвых рыб, выброшенных на берег, распространились в социальных сетях. По словам местных жителей, мор рыбы продолжается в течение последних 2-3 дней.

Также сообщается о появлении на берегу червей, а само море, по наблюдениям очевидцев, мелеет. Местные жители отмечают, что в воду сбрасываются сточные отходы из жилых домов и объектов инфраструктуры, в результате чего на поверхности появляется пена, смешанная с мутной жидкостью.

В Министерстве сельского хозяйства в ответ на запрос haqqin.az заявили, что ведомство провело расследование по факту массовой гибели кефали в мелководном лагунном озере, связанном с Каспийским морем и питаемом морской водой.

Сотрудники Центра рыбоводства и аквакультуры осмотрели место происшествия, взяли образцы воды и погибшей рыбы. 

Первичное патологоанатомическое исследование не выявило признаков инфекционных или паразитарных заболеваний. Однако у погибших особей был отмечен темно-красный оттенок чешуи и признаки кислородного голодания.

Измерения показали, что температура воды в зоне происшествия колебалась от 29,7 до 31,8 °C, а уровень растворенного кислорода оказался критически низким. По предварительным данным, именно резкое снижение содержания кислорода в сочетании с высокой температурой стало основной причиной мора рыбы.

Специалисты подчеркивают, что подобные явления чаще происходят в стоячих и мелководных водоемах и особенно опасны для прибрежных видов, таких как кефаль.

Эксперты также предупреждают о нарастающих экологических проблемах в Каспийском регионе: повышение температуры, загрязнение и мелеющие воды приводят к снижению кислородного баланса и угрозе для морской флоры и фауны.

В Министерстве также отметили, что исследования продолжаются. Дополнительная информация будет предоставлена после завершения лабораторных анализов.

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