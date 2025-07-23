Трамписты взорвали и Японию

В течение трех лет некогда маргинальная оппозиционная партия Сансейто занимала всего одно место в 248-местной верхней палате парламента Японии. Но в воскресенье она стала одним из главных победителей выборов в Японии, получив 14 мест.
То, что начиналось три года назад как маргинальное движение видеоблогеров-конспирологов, лидер которых Сохей Камия публиковал на YouTube-ролики, критикующие прививки от COVID-19 и заговоре глобальной элиты, теперь стремительно набирает обороты. Наглядно демонстрируя недовольство «глубинного японца» основными политическими партиями, премьером Сигэру Исибой и социально-экономическим положением Японии.
Камия не скрывает, что его кумиром является Дональд Трамп. А потому и лозунг, с которым он пошел на выборы, почти такой же, как у американского президента: «Сделаем Японию снова великой» или, если быть более точным в переводе, «Японский народ прежде всего».
Ярко-оранжевая листовка, на которой партия Сансейто изложила свою программу «Три столпа и девять политиков», взорвала Японию и привлекла к Сохею Камия массу сторонников, ранее поддерживавших правящую Либерально-демократическую партию Японии, находящуюся у власти с 1955 года.
Вот ее дословное изложение. Три столпа: - обогатить японский народ (налоги, промышленность, иммиграция); - защитить японский народ (еда, здоровье, медицина); - воспитать японский народ (образование, человеческое развитие).
Девять политик: - вместо того чтобы «собирать и распределять», начать со снижения налогов; - возродить Японию с помощью «победивших отраслей» (автомобилестроение, высокие технологии, роботостроение); - выступить против чрезмерного принятия иностранцев в Японии; - снизить цены на рис другие пищевые продукты; - сократить медицинские расходы на мигрантов, перенаправив их на японцев; - отменить образование, ориентированное на результаты тестов; - 100 тысяч иен в месяц за каждого ребенка; - привнести традиционную японскую философию в политику через конституционную реформу.
Может, иностранному читателю в этой листовке что-то и непонятно, но для японцев каждый ее пункт – это словно заколоченный гвоздь. «Когда я смотрю на то, как тратятся компенсации и деньги на иностранцев, я думаю, что японцев немного не уважают» - говорят на улицах японских городов.
Более того, иностранные покупатели недвижимости в Японии почти не сталкиваются с ограничениями. Это раздражает, когда цены на жилье выросли до многолетних максимумов. Не говоря уже о том, что мигрантам и лицам с временным видом на жительство возвращают в качестве компенсации часть их затрат, до 70%, на проживание в Японии.
А плюс – это рост цен на продукты, слабая валюта, от которой выигрывают только туристы, застой в экономике, инфляция, съедающая часть зарплат и социальных пособий, неопределенность в торговых переговорах с Трампом – и много другое, что съело рейтинг правящей партии и премьера Исибы с такой же скоростью, с какой мыши поедают сыр.
По большому-то счету это даже не победа Сансейто – это поражение либерал-демократов, оторвавшихся в своих политических построениях от реальных нужд Японии и японцев. За что и будут платить до новых выборов. А там как пойдет: сумеет Сансейто доказать, что она партия для японцев – ее влияние только расширится. Если ее программные заявления останутся только предвыборными декларациями, она сойдет со сцены, как часто бывает с дебютантами в политике, вроде и загорелась ярко, но ничего, кроме пшика из этого возгорания не вышло.