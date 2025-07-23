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Жителей украинского Краматорска призвали уезжать

18:05 294

Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин призвал жителей Краматорска покинуть город из-за постоянных обстрелов, передает издание «Страна».

Накануне вечером россияне сбросили на город авиабомбу, погиб мальчик 10 лет, 19 человек получили ранения.

«В Краматорске сейчас находится около 53 тыс. человек. Выезжайте, берегите себя, в области обстановка с каждым днем становится все сложнее», - заявил Филашкин в эфире телемарафона.

Всего в подконтрольной Украине части Донецкой области, по данным ОВА, остается около 260 тысяч мирных жителей.

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