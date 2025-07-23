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У Пашиняна все готово

18:30 3112

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал разработанный им же план действий по смещению католикоса всех армян Гарегина II. Об этом премьер написал в соцсети Facebook.

«Освобождаем от Ктрича Нерсисяна (мирское имя католикоса) первопрестольный Эчмиадзин. Местоблюстителем католикоса назначается какой-либо добропорядочный женатый священник, который, естественно, не претендует на его место», - написал Пашинян.

В представлении премьера, новые выборы католикоса не должны проходить до того, пока на базе средневекового устава церкви не будет утвержден новый - Устав Армянской апостольской церкви. Он будет не на древнеармянском, а на понятном всем современном армянском языке. Его должен утвердить Национальный церковный собор.

После этого Пашинян предложил провести выборы с участием кандидатов, чья добропорядочность будет проверена. Соответствие кандидатов, процедура выборов также должны быть определены уставом.

Ранее Пашинян призвал граждан быть готовыми к «духовной встрече» на центральной площади Эчмиадзина.

Противостояние между властями Армении и Армянской апостольской церковью обострилось после публикаций премьер-министра Никола Пашиняна в соцсети с обвинениями в адрес Гарегина. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян, предполагая закрепление решающей роли государства в этом процессе.

Помимо этого, Пашинян заявил, что готов лично возглавить освобождение первопрестольного Эчмиадзина.

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