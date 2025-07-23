Выпад Египта против Турции. Что происходит?

Несколько дней назад Министерство внутренних дел Египта объявило о проведении операции против подпольной ячейки, связанной с движением «Хасм», которое по мнению египетских властей является одним из боевых крыльев организации «Братья-мусульмане». По официальным данным, после свержения президента Мухаммеда Мурси в 2013 году лидеры «Хасм», бежавшие в Турцию, планировали атаки на стратегически важные объекты в Египте. Также согласно утверждениям египетских властей, члены группировки проходили боевую подготовку в неназванной соседней стране и планировали организовать в Каире серию террористических актов.

Упоминание Турции в официальном заявлении вызвало вопросы о возможных последствиях для продолжающегося последние три года процесса сближения между Анкарой и Каиром. Следует отметить, что «Братья-мусульмане», признанные в Египте террористической организацией, долгое время оставались главным источником напряженности в египетско-турецких отношениях. Разрыв дипломатических связей произошел после военного переворота 2013 года, когда к власти в Египте пришел генерал Абдель Фаттах ас-Сиси. Восстановление контактов началось лишь в 2022 году при посредничестве Катара, когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и египетский лидер провели первую личную встречу. А потепление наметилось в 2024 году, когда Эрдоган и ас-Сиси соответственно в феврале и сентябре обменялись официальными визитами – события, воспринятые экспертами, как начало нового этапа сотрудничества между Турецкой Республикой и Арабской Республикой Египет. В то же время нормализация двухсторонних отношений не сняла всех накопившихся противоречий. В этой связи одной из наиболее сложных тем по-прежнему остается ситуация в Ливии. Напомним, что в 2019 году Египет совместно с Россией и Объединёнными Арабскими Эмиратами помог маршалу Халифу Хафтару в его попытке свергнуть правительство Фаиза Сарраджа, признанное ООН и поддерживаемое Турцией. В результате вмешательство Анкары привело к срыву планов Хафтара. В том же году Турция, несмотря на протесты со стороны Египта, подписала с правительством Фаиза Сарраджа соглашение о морской юрисдикции в Восточном Средиземноморье.

В апреле этого года в Анкару с неожиданным визитом прибыл Саддам Хафтар — сын и предполагаемый преемник маршала Хафтара, заявивший, что контролируемый мятежниками парламент в Тобруке может ратифицировать вышеупомянутое соглашение между Турцией и Ливией, и что в парламенте уже создана специальная комиссия для изучения этого вопроса. Понятно, что слова Хафтара-младшего вызвали резкую реакцию со стороны официального Египта. В результате стремление Турции к контролю над потенциально богатыми энергетическими ресурсами Восточного Средиземноморья вновь обострило противоречия между Каиром и Анкарой, а также способствовало сближению Египта с Грецией – еще одной страной региона, претендующей на морские залежи природного газа. В результате между Каиром и Афинами было заключено соглашение, аналогичное турецко-ливийскому. Недавнее упоминание Турции в контексте «Братьев-мусульман» может, по мнению аналитиков, свидетельствовать о стремлении Египта не допустить дальнейшего сближения Турции с лагерем Хафтара.

В то же время генерал-майор армии Египта Мухаммед Абдулазиз Абдулвахид в интервью одному из арабских изданий выразил уверенность, что заявление МВД не окажет значительного влияния на развитие двусторонних отношений. По его словам, досье «Братьев-мусульман» в египетско-турецком диалоге утратило былое значение. Он также предположил, что заявление Министерства внутренних дел страны могло быть формой давления на Анкару с целью ускорить процесс экстрадиции отдельных лиц. Ранее в арабских СМИ появлялись сообщения о возможной передаче Каиру находящихся в Турции египетских оппозиционеров. Однако турецкие власти многократно опровергали эту информацию. Также была опровергнута публикация издания Asharq Al-Awsat о якобы закрытых в Турции трех медиаресурсах, непосредственно связанных с организацией «Братья-мусульмане» — телеканала Mekameleen TV, а также газет Vatan и Al-Sharq.