Как Россия хочет расколоть Украину изнутри

По данным украинской разведки, Москва тщательно отслеживает ситуацию вокруг недавних митингов в Киеве, направленных против закона о реформе Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), и может использовать их для раскачивания общественно-политической ситуации в стране.

«Для поднятия градуса протестов не исключены провокации, инспирированные из Москвы», — говорится в заявлении ГУР.

Сотни людей вышли на улицы украинской столицы в начале недели, протестуя против законопроекта, который, по мнению критиков, усиливает контроль президента и парламента над руководством НАБУ и САП. Участники акций заявляют, что закон подрывает независимость ключевых антикоррупционных институтов, созданных в рамках евроинтеграционного курса страны.

Митинги проходили под зданиями Верховной Рады и Офиса президента. Некоторые протестующие разворачивали плакаты с надписями «Руки прочь от НАБУ» и «Без антикоррупции — без Европы». Организаторы подчёркивали, что акции носят мирный характер, однако в Службе безопасности Украины (СБУ) заявили о возможности провокаций и вмешательства извне.

На этом фоне Россия, как полагает украинская разведка, рассчитывает дискредитировать усилия Киева в борьбе с коррупцией, а также ослабить поддержку со стороны западных партнёров.

Накануне Европейский союз выразил обеспокоенность по поводу законопроекта и призвал украинские власти обеспечить независимость антикоррупционных органов. Аналогичные заявления прозвучали и из Вашингтона.