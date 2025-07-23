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Как Россия хочет расколоть Украину изнутри

19:05 1887

Россия усиливает попытки дестабилизировать Украину, используя внутренние протесты как инструмент влияния, сообщает Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

По данным украинской разведки, Москва тщательно отслеживает ситуацию вокруг недавних митингов в Киеве, направленных против закона о реформе Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), и может использовать их для раскачивания общественно-политической ситуации в стране.

«Для поднятия градуса протестов не исключены провокации, инспирированные из Москвы», — говорится в заявлении ГУР.

Сотни людей вышли на улицы украинской столицы в начале недели, протестуя против законопроекта, который, по мнению критиков, усиливает контроль президента и парламента над руководством НАБУ и САП. Участники акций заявляют, что закон подрывает независимость ключевых антикоррупционных институтов, созданных в рамках евроинтеграционного курса страны.

Митинги проходили под зданиями Верховной Рады и Офиса президента. Некоторые протестующие разворачивали плакаты с надписями «Руки прочь от НАБУ» и «Без антикоррупции — без Европы». Организаторы подчёркивали, что акции носят мирный характер, однако в Службе безопасности Украины (СБУ) заявили о возможности провокаций и вмешательства извне.

На этом фоне Россия, как полагает украинская разведка, рассчитывает дискредитировать усилия Киева в борьбе с коррупцией, а также ослабить поддержку со стороны западных партнёров.

Накануне Европейский союз выразил обеспокоенность по поводу законопроекта и призвал украинские власти обеспечить независимость антикоррупционных органов. Аналогичные заявления прозвучали и из Вашингтона.

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