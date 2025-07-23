Израиль забирает себе Западный берег

Парламент Израиля проголосовал за аннексию Западного берега реки Иордан, сообщает Israel National News. В резолюции говорится, что данные территории являются неотъемлемой частью исторической, культурной и духовной родины еврейского народа. Она была принята большинством в 71 голос депутатов Кнессета.

Западный берег реки Иордан — это территория площадью около 5,6 тыс. км², расположенная к западу от реки Иордан и к востоку от границ Израиля. Входит в число так называемых оккупированных палестинских территорий.

После Шестидневной войны 1967 года Израиль занял Западный берег, ранее контролировавшийся Иорданией.

Сегодня территория частично контролируется Израилем, частично Палестинской национальной администрацией (ПНА) в рамках договоров Осло (разделение на зоны A, B и C).

Палестинцы рассматривают Западный берег как часть будущего независимого государства Палестина. Израиль же считает часть территории (особенно Иерусалим и крупные поселения) стратегически и исторически важной и не собирается её передавать.