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Израиль забирает себе Западный берег

19:25 1669

Парламент Израиля проголосовал за аннексию Западного берега реки Иордан, сообщает Israel National News. В резолюции говорится, что данные территории являются неотъемлемой частью исторической, культурной и духовной родины еврейского народа. Она была принята большинством в 71 голос депутатов Кнессета.

Западный берег реки Иордан — это территория площадью около 5,6 тыс. км², расположенная к западу от реки Иордан и к востоку от границ Израиля. Входит в число так называемых оккупированных палестинских территорий.

После Шестидневной войны 1967 года Израиль занял Западный берег, ранее контролировавшийся Иорданией.

Сегодня территория частично контролируется Израилем, частично Палестинской национальной администрацией (ПНА) в рамках договоров Осло (разделение на зоны A, B и C).

Палестинцы рассматривают Западный берег как часть будущего независимого государства Палестина. Израиль же считает часть территории (особенно Иерусалим и крупные поселения) стратегически и исторически важной и не собирается её передавать.

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