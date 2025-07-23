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Преследование азербайджанцев в Екатеринбурге продолжается
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Преследование азербайджанцев в Екатеринбурге продолжается

Азербайджан занимает 12-е место на Всемирной Универсиаде в Германии

обновлено
Отдел спорта
20:03 480

Айдан Велиева уступила чешской дзюдоистке и заняла 5-е место на Универсиаде.

В активе Азербайджана по-прежнему 2 золота и 1 серебро. В общекомандном зачете мы занимаем на данный момент 12-е место.

*** 19:31

Азербайджанская дзюдоистка Айдан Велиева близка к завоеванию медали 32-х Всемирных студенческих игр в Германии.

Наша спортсменка будет бороться за бронзу в весовой категории до 52 кг. 19-летняя дзюдоистка уже становилась чемпионкой Европы среди юношей, призером чемпионата мира среди кадетов, молодежного чемпионата Европы и чемпионата Европы U-23.

Сегодня Айдан победила соперницу из Камбоджи Срейнич Кун и француженку Леа Берес, но в полуфинале уступила японке Хако Фукунаге. В схватке за бронзу ее оппоненткой будет Тереза Боднарова из Чехии.

Сегодня на Всемирной Универсиаде первый день соревнований по дзюдо. Дзюдоисты состязаются в выставочном центре Messe Essen в городе Эссен.

Что касается других представителей Азербайджана, то Бабарагим Мирзоев (60 кг) и Назир Талыбов (66 кг) выиграли по одной схватке, но проиграли в 1/8 финала. Кенуль Алиева (48 кг) стартовала с 1/8 финала и уступила в первом же поединке.

Пока в активе сборной Азербайджана на Всемирной Универсиаде 2 золота и 1 серебро, которые завоеваны групповой командой по художественной гимнастике.

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