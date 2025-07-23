Азербайджан занимает 12-е место на Всемирной Универсиаде в Германии

Айдан Велиева уступила чешской дзюдоистке и заняла 5-е место на Универсиаде. В активе Азербайджана по-прежнему 2 золота и 1 серебро. В общекомандном зачете мы занимаем на данный момент 12-е место. *** 19:31 Азербайджанская дзюдоистка Айдан Велиева близка к завоеванию медали 32-х Всемирных студенческих игр в Германии.

Наша спортсменка будет бороться за бронзу в весовой категории до 52 кг. 19-летняя дзюдоистка уже становилась чемпионкой Европы среди юношей, призером чемпионата мира среди кадетов, молодежного чемпионата Европы и чемпионата Европы U-23. Сегодня Айдан победила соперницу из Камбоджи Срейнич Кун и француженку Леа Берес, но в полуфинале уступила японке Хако Фукунаге. В схватке за бронзу ее оппоненткой будет Тереза Боднарова из Чехии.