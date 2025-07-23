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В Минтруда обсудили успехи и пообещали больше успехов

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19:39 218

Во исполнение указа президента Ильхама Алиева и на основании распоряжения Кабинета министров с целью подготовки «Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2027–2030 годы» состоялось заседание подгруппы по инклюзивному социальному развитию и социальной защите.

Руководитель рабочей группы — министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев отметил, что в Азербайджане на основе утверждённых главой государства «Национальных приоритетов социально-экономического развития Азербайджана до 2030 года» «успешно продолжается динамичное социально-экономическое развитие».

Он подчеркнул, что в рамках приоритета «Динамичное, инклюзивное и основанное на социальной справедливости общество» «достигнуты значительные успехи». В частности, за последние годы «в результате последовательных и масштабных социальных реформ были существенно увеличены заработные платы, пенсии и другие социальные выплаты». Были также предприняты «важные шаги по усилению социальной защиты уязвимых групп населения, обеспечению инклюзивности и расширению программ активной занятости».

Отмечалось, что разрабатываемая стратегия социально-экономического развития на 2027–2030 годы будет способствовать «дальнейшему развитию достигнутых успехов в таких сферах, как труд, занятость, социальная защита, реабилитация, социальные услуги и формирование инклюзивного общества».

На заседании были обсуждены предстоящие задачи и направления деятельности подгруппы по инклюзивному социальному развитию и социальной защите в рамках подготовки проекта данной стратегии.

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