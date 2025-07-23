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США и Иран чуть не начали войну

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19:44 998

Американский эсминец DDG Fitzgerald приблизился к районам Оманского залива, которые Иран считает своими территориальными водами, пишет Tasnim.

По информации агентства, после выхода корабля США в указанный район в воздух был поднят иранский военный вертолет с целью предупредить американскую сторону. В ответ, как утверждает источник, эсминец пригрозил поразить вертолет.

В ответ на повторную угрозу от американского эсминца была приведена в действие система ПВО.

Таким образом было сделано категорическое предупреждение: вертолет находится под полной защитой оборонительных систем, а эсминец должен изменить курс и направиться на юг.

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