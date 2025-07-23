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Трое сотрудников Kapital Bank среди победителей 5-го конкурса «Yüksəliş»

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19:48 306

Официально объявлены победители традиционного конкурса «Yüksəliş» за 2025 год, который проводится уже пятый год подряд. В финал вышли 124 участника, успешно преодолевшие все этапы интеллектуального соревнования. Из них 20 человек были признаны победителями. Список победителей включает троих сотрудников Kapital Bank: директора Департамента каналов продаж Тофига Халилова, менеджера отдела прямых продаж и обслуживания Гошгара Дашдиева и владельца продукта розничных риск-технологий Мамеда Гасанова.

Тофиг Халилов, обладающий большим опытом в финансовой сфере, работает в Kapital Bank с 2015 года. За это время он занимал руководящие должности в таких направлениях, как управление партнёрской сетью, ипотечное и потребительское кредитование, банковские и розничные продукты. С 2023 года он возглавляет Департамент каналов продаж.

Гошгар Дашдиев начал свою карьеру в Kapital Bank в качестве специалиста отдела каналов продаж. Позднее он стал руководителем подразделения и менеджером отдела прямых продаж и обслуживания.

Мамед Гасанов, обладающий обширным опытом в области риск-технологий, работает в банке с 2023 года. Он также стал одним из победителей нынешнего конкурса.

Отметим, что конкурс «Yüksəliş» был учреждён указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года. Его цель заключается в выявлении и развитии молодых, перспективных управленцев, а также в укреплении их лидерского потенциала в различных сферах страны.

Конкурс состоит из пяти этапов: регистрация, онлайн-тестирование, очные этапы, полуфинал и финал. В полуфинале участники оцениваются по девяти компетенциям: стратегическое мышление, эффективное лидерство, принятие решений, ориентация на результат, управление эффективностью, адаптивность, инновационное мышление, командная работа и сотрудничество, а также этика и добропорядочность. На финальном этапе кандидаты проходят оценку по модели «Роли руководителя».

Оценивание осуществляется по методу Assessment Conference – это международно признанный, объективный и один из самых надёжных подходов, обеспечивающий комплексную оценку каждого участника и принятие итоговых решений на коллегиальной основе.

Kapital Bank – первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и обладает крупнейшей сетью обслуживания в Азербайджане: 121 филиал и 52 отделения по всей стране. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для оформления заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk. Для заказа карты Birbank: https://kbl.az/prcrc.

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