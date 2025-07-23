Трое сотрудников Kapital Bank среди победителей 5-го конкурса «Yüksəliş»

Официально объявлены победители традиционного конкурса «Yüksəliş» за 2025 год, который проводится уже пятый год подряд. В финал вышли 124 участника, успешно преодолевшие все этапы интеллектуального соревнования. Из них 20 человек были признаны победителями. Список победителей включает троих сотрудников Kapital Bank: директора Департамента каналов продаж Тофига Халилова, менеджера отдела прямых продаж и обслуживания Гошгара Дашдиева и владельца продукта розничных риск-технологий Мамеда Гасанова.

Тофиг Халилов, обладающий большим опытом в финансовой сфере, работает в Kapital Bank с 2015 года. За это время он занимал руководящие должности в таких направлениях, как управление партнёрской сетью, ипотечное и потребительское кредитование, банковские и розничные продукты. С 2023 года он возглавляет Департамент каналов продаж.

Гошгар Дашдиев начал свою карьеру в Kapital Bank в качестве специалиста отдела каналов продаж. Позднее он стал руководителем подразделения и менеджером отдела прямых продаж и обслуживания.

Мамед Гасанов, обладающий обширным опытом в области риск-технологий, работает в банке с 2023 года. Он также стал одним из победителей нынешнего конкурса.