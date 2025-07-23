Открываются прямые рейсы Пермь-Баку

Росавиация выдала допуск авиакомпании Utair на открытие международного рейса из Перми в Баку.
Перевозчик сможет выполнять рейсы три раза в неделю.
Кроме этого, авиакомпания сможет совершать перелеты в Баку из Челябинска, Нижнекамска и Омска.
Росавиация выдала допуск авиакомпании Utair на открытие международного рейса из Перми в Баку.
Перевозчик сможет выполнять рейсы три раза в неделю.
Кроме этого, авиакомпания сможет совершать перелеты в Баку из Челябинска, Нижнекамска и Омска.
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