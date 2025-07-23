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Европа отказывается от поддержки Украины

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В Украине разгорается серьезный политический скандал после того, как президент Владимир Зеленский подписал закон №12414. Новый документ предусматривает, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) теряют свою независимость и теперь будут подчиняться офису генпрокурора.

Это решение вызвало бурю критики как внутри страны, так и со стороны европейских партнеров. Особенно остро прозвучала реакция министров иностранных дел стран ЕС, ведь независимость НАБУ и САП была одним из ключевых требований для начала и продолжения процесса интеграции Украины в Европейский союз.

Так, министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что Украина принадлежит Европе, а ее граждане имеют поддержку ЕС, но эта поддержка никогда не была карт-бланшем для любых действий власти. По его словам, борьба с коррупцией остается основой европейского пути Украины, и Чехия следит за ситуацией очень внимательно.

В Германии также выразили обеспокоенность, отметив, что независимость антикоррупционных структур была главным достижением последних лет. В МИД ФРГ подчеркнули, что дальнейшая оценка прогресса Украины на пути к ЕС будет зависеть от того, сохранится ли реальная независимость этих органов.

Министр Франции по делам Европы Бенжамен Аддад добавил, что украинцы еще могут отменить это решение, которое стало огромным разочарованием для партнеров в ЕС. Глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп назвал принятие закона шагом назад, напомнив, что защита независимости НАБУ и САП является критически важной для верховенства права и членства Украины в Европейском союзе.

В свою очередь, в МИД Швеции подчеркнули, что Украина достигла колоссального прогресса в борьбе с коррупцией за последние десять лет, но принятие подобных решений может перечеркнуть все достижения. В Швеции назвали новый закон «серьезным поводом для беспокойства» и призвали Киев не останавливать реформы, так как именно они являются основой доверия к стране в Европе.

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