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Жена убитого лидера ХАМАС недолго горевала

20:23 848

Вдова убитого лидера ХАМАС Яхъи Синвара Самер Абу Зумар сбежала из Газы в Турцию и снова вышла замуж, пишут израильские СМИ.

После гибели Синвара ЦАХАЛ опубликовал видеозапись, на которой Самер Абу Зумар вместе с детьми спускается в туннель. Позднее источник в Газе сообщил порталу Ynet, что женщина покинула сектор и находится в Турции. По его словам, она пересекла КПП «Рафах» по поддельному паспорту, изготовленному на имя другой жительницы Газы; операция потребовала серьёзной логистики, координации на высоком уровне и значительных средств.

Синвар был ликвидирован 16  октября  2024 года в районе Тел‑аль‑Султан (Рафах) во время рейда израильских войск. Спустя несколько месяцев его вдова, как утверждают источники, вышла замуж повторно. Посредником выступил член политбюро ХАМАСа Фатхи Хамад, известный участием в эвакуации родственников палестинских командиров. На кадрах, ставших вирусными, Самер держит люксовую сумку Hermès Birkin.

После сообщения о гибели брата Синвара — Мухаммеда Синвара — исчезла и его жена. Израильские спецслужбы подтвердили, что Нажва Синвар с детьми пересекла КПП «Рафах» до авиаудара 13 мая 2025 года по подземному командному пункту под Европейским госпиталем в Хан‑Юнисе, в результате которого, по данным ЦАХАЛ, командир был уничтожен. 

На этом фоне выделяется Умм Халед — жена командующего «Бригад  Иззэддина аль‑Кассама»  Мухаммеда Дейфа. На распространённом в соцсетях видео она сидит с детьми в скромном доме в Газе и заявляет: «Я остаюсь здесь, со своим народом».

Среди жителей анклава растёт раздражение. «Их дети учатся в Турции и Катаре, а наших хоронят», — говорит один из жителей, переживший недавние бомбардировки. По данным осведомлённых источников, в ХАМАС давно действует организованный механизм эвакуации семей командиров, включающий поддельные паспорта, фиктивные медсправки, логистическую поддержку и содействие посольств дружественных стран.

На фоне блокады, разрушений и бедности в Газе всё чаще звучит вопрос: «Мы несём бремя сопротивления, чтобы они жили в пятизвёздочных отелях Дохи и Стамбула?», отмечают израильские СМИ.

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