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В Украине могут появиться австрийские войска

20:48 150

Министр обороны Австрии Клаудиа Таннер допустила размещение войск в Украине после завершения войны. Об этом сообщает Der Standard.

«Если наступит мир, если будет принято решение о том, какая миссия и кем будет возглавляться, тогда мы оценим, как наилучшим образом принять участие», — заявила глава австрийского ведомства.

При этом она подчеркнула, что пока продолжается конфликт, об этом не может идти речи. Кроме того, Таннер отметила, что Австрия в военном плане нейтральна, хотя вносит очень большой вклад в общую политику безопасности и обороны.

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