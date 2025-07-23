В Украине могут появиться австрийские войска

Министр обороны Австрии Клаудиа Таннер допустила размещение войск в Украине после завершения войны. Об этом сообщает Der Standard.

«Если наступит мир, если будет принято решение о том, какая миссия и кем будет возглавляться, тогда мы оценим, как наилучшим образом принять участие», — заявила глава австрийского ведомства.

При этом она подчеркнула, что пока продолжается конфликт, об этом не может идти речи. Кроме того, Таннер отметила, что Австрия в военном плане нейтральна, хотя вносит очень большой вклад в общую политику безопасности и обороны.