Люди заплатили деньги за самострой. А теперь сносят

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Ульвия Худиева
21:05 2409

В Наримановском районе столицы сносят строения, возведённые на землях, относящихся к охранной зоне между железнодорожными линиями Баку пассажирский — Кешля и Нариманов — Беюкшор. Жителям были сделаны предупреждения о необходимости покинуть территорию. Работы по сносу уже начались. Жители утверждают, что приобрели эти земельные участки.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД, в связи с фактом незаконного строительства в охранной зоне возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса о самовольном строительстве или проведении строительных работ на земельном участке без предусмотренного законом права собственности или аренды.

Следственные действия по уголовному делу продолжаются.

На территории Наримановского района, в охранной зоне между железнодорожными линиями Нариманов — Беюкшор и Баку пассажирский, расположен 161 дом. Ни один из них не имеет документов, все построены вплотную к железной дороге. В этих домах проживают 543 человека.

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