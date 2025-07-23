Охранник за биткоины сливал секретные данные России и Ирану

Охранник американского посольства в Осло оказался шпионом, работавшим на Россию и Иран. Бывшему охраннику диппредставительства предъявлены обвинения, сообщает вещательная компания NRK со ссылкой на прокуратуру страны.

Экс-охранника обвиняют в том, что он передавал подробную информацию о сотрудниках посольства, дипломатах и их семьях, а также поэтажные планы посольства, правила техники безопасности, фотографии помещений и посетителей российским и иранским кураторам.

В обвинительном заключении говорится, что предполагаемые действия этого человека увеличивали риски для сотрудников посольства и интересов американской безопасности.

Кураторы платили ему в биткоинах и евро, говорится в обвинительном заключении. Обвиняемый вину отрицает, уточняет NRK.