Зеленский избавляется от финтифлюшки демократии

Верховная Рада Украины приняла, а президент Владимир Зеленский подписал закон, ликвидирующий Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) как независимые структуры, с передачей их под надзор генерального прокурора. Поскольку генпрокурор назначается президентом, то фактически под контроль исполнительной власти. НАБУ и САП были созданы по требованию американской администрации еще при Бараке Обаме (Украину тогда плотно курировал вице-президент Джо Байден), причем не при Зеленском, а при Порошенко, в 2015 году. Их независимость во многом была гарантирована внешним кураторством, которое почти и не скрывалось. И вот теперь в Офисе президента решили, что пора избавиться от таких «неподконтрольных контролеров».

Решение было встречено частью общества в штыки – как проявление авторитарных замашек президента. Несмотря на военное положение, по стране прокатились массовые акции протеста. Западные союзники тоже решение не одобрили. Ряд европейских политиков и чиновников (например, МИД Нидерландов) выразили мнение, что такой шаг поставит под угрозу перспективу вступления Украины в ЕС. Представители аппарата ОЭСР считают, что ликвидация независимых антикоррупционных структур «поставит под угрозу перспективы присоединения Украины к Конвенции ОЭСР о борьбе со взяточничеством, ее усилия по вступлению в ОЭСР», а также отпугнет иностранных инвесторов, в том числе в военную промышленность (что вряд ли, такие инвесторы умеют работать с самыми разными режимами). Даже сама глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обратилась к Зеленскому за объяснениями по поводу ограничений полномочий НАБУ. Она, понимаете ли, обеспокоена новым законом и возможными последствиями. Со стороны США пока реакция сдержанная, даже почти отсутствует. Есть сильное подозрение, что администрации Трампа по большому счету безразлична судьба структуры, созданной по инициативе демократической администрации. Республиканцы традиционно более равнодушны к чужим институциональным демократическим структурам. Если им понадобится «мочить Зеленского», то они обойдутся без этих иностранных финтифлюшек. Но пока так вопрос вообще не стоит. Судя по всему, представления начального этапа правления Трампа, согласно которым у Зеленского якобы «рейтинг 4 процента» и по поводу него можно договориться с русскими, чтобы его убрать, отставлены как неактуальные. Потому что если «этот парень контролирует систему власти», то с ним и надо иметь дело.

Пока разве что дочь спецпредставителя США Кита Келлога раскритиковала новый закон, назвав решение «невероятно, умопомрачительно глупым». Другая противница американской поддержки Киева, конгрессменша Марджори Тейлор Грин назвала Зеленского «диктатором» и призвала народ Украины «выгнать его». Но эти мнения в Америке все же маргинальны. Пока ни сам Трамп, ни Госдеп, ни тот же Кит Келлог не комментировали ограничение полномочий антикоррупционных структур. Новый закон вполне откровенно направлен на укрепление вертикали власти Зеленского. Возможно, это еще и подготовка к будущим выборам. Вернее, перевыборам нынешнего президента. Они же ведь рано или поздно состоятся. Будет нехорошо, если «независимые структуры» будут использованы противниками президента для распространения компромата на него и его окружение. Предпосылки к тому уже были. Например, недавно НАБУ было возбуждено уголовное дело против экс-вице-премьера - министра национального единства Алексея Чернышева по коррупционным обвинениям. Однако при этом он даже не был отстранен от должности вице-премьера, вопреки требованиям того же НАБУ. Распространяемые слухи о том, что у Чернышева какие-то особые отношения с Зеленским, общую картину не украшают. Возможно, в околопрезидентских кругах зародилось подозрение, что оппозиционные Зеленскому структуры могут использовать НАБУ и САП в своих интересах. В частности, многие предполагают, что уголовные дела против и Чернышева, и ряда других соратников Зеленского были начаты с «подсказки» бывшего президента Порошенко и других оппозиционеров. Такие уголовные дела могли множиться и дальше. Но теперь уже, похоже, не будут.

Перед принятием нового закона прошла блиц-кампания до дискредитации НАБУ. Его сотрудник был обвинен в связях с Россией. А что может быть страшнее в военное время? Протесты против нового закона власти (точнее, украинская разведка) теперь тоже склонны объяснять «рукой Москвы». «Россия намерена дискредитировать Украину в мире, чтобы ослабить или разрушить поддержку Запада вооруженной борьбы с агрессором. Внутри Украины Россия рассматривает возможности воспользоваться общественным недовольством с целью максимального обострения ситуации, используя имеющиеся ресурсы влияния, в частности информационные. Для поднятия градуса протестов, углубления поляризации и хаотизации украинского общества и, как следствие, потери устойчивости государства во время экзистенциальной войны, не исключены провокативные действия, инспирированные из Москвы», - не без пафоса сказано в заявлении ГУР. Объяснять все иностранным влиянием – это, похоже, нынче заразно. Впрочем, и раньше тоже было. Как отреагирует Запад? Закроет Украине вход в ЕС? Если и закроет, то совсем не по этой причине. Лишит граждан Украины безвиза в Европу? Точно нет. Даже в отношении Грузии целый ряд стран ЕС возразили против таких мер (они предлагались как наказание за отступление от «демократических норм»). Прекратят военную и финансовую помощь? Тем более нет. Потому что главная роль сейчас Украины в глазах Запада – это сражаться против «российской агрессии» и не дать Путину победить. Коррупция – это тут сопутствующий ущерб. Никаких сколь-либо жестких мер против Киева союзники ввести просто не посмеют.

Протестный потенциал внутри самой Украины в условиях войны (когда такие действия легко могут быть квалицированы как пособничество противнику) все же пока не настолько велик, чтобы кто-то извне делал всерьез на него ставку. К тому же защита какого-то «непонятного НАБУ» - это слишком узкая повестка для того, чтобы протесты стали по-настоящему массовыми. В глубине души обыватель и так понимает, что внутри власти «все воруют», при этом одни «воры» борются с другими всеми доступными методами, чтобы самим потом воровать еще больше. Такое обывательское представление, разумеется, никак не соотносится с классическим пониманием демократии и всяких там «сдержек и противовесов». Однако для того, чтобы в рамках публичной политики победить своих оппонентов, политики стараются подать свои действия как-то «покрасивее», дабы рекрутировать на свою сторону широкие народные массы. Пока Зеленский в части такого «пиара» своих оппонентов переигрывает по очкам, все жестче контролируя вертикаль власти.