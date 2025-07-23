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Лидер турецких националистов предложил привести курдов во власть

22:49 651

Глава ультраправой Партии националистического движения Турции, главный политический союзник президента Турции Девлет Бахчели выступил с предложением назначить одного курда и одного алавита на посты вице-президентов.

По словам Бахчели, этот шаг может способствовать укреплению национального единства и снижению этнической и религиозной напряженности.

Предложение было озвучено на заседании исполнительного совета партии 18 июля. Бахчели подчеркнул, что алавиты и курды - неотъемлемая часть турецкой нации, и добавил: «Мы все вместе - турецкая нация».

Инициатива прозвучала на фоне продолжающихся мирных усилий по урегулированию конфликта с террористической РПК.

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