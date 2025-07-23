Экс-президента США хотят объявить госизменником

Глава национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что 44-й президент Барак Обама может быть привлечен к ответственности за «госизмену и попытку государственного переворота». Его обвиняют в подделке данных разведки о российском следе на выборах в 2016 году.

«Мы передали и будем передавать все эти документы в Министерство юстиции и ФБР для расследования уголовных последствий этого», — сказала госпожа Габбард в эфире с брифинга в Белом доме. По ее словам, окончательное решение об уголовном преследовании экс-президента Обамы будет принимать Минюст США.

На вопрос журналистов о возможном тюремном сроке для Обамы Габбард ответила, что каждого участника истории о российском следе «следует привлечь к ответственности».

Глава нацразведки также заявила, что вмешательство России в выборы в 2016 году было невозможно. По ее словам, у Москвы «не было ни стремления, ни возможности повлиять на исход» голосования.

22 июля президент США Дональд Трамп попросил Минюст США расследовать влияние Обамы на выборы 2016 года. По его словам, Обама был «главарем банды», которая пыталась поставить под сомнение результаты Трампа.