Новая военная помощь США Украине

США одобрили продажу Украине оборудования, необходимого для ремонта боевых машин пехоты (БМП) Bradley, а также зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Hawk Phase III. Об этом сообщил Пентагон в среду, 23 июля.

«Правительство Украины запросило закупку оборудования и услуг для восстановления БМП Bradley, технической помощи, обучения, публикаций и других сопутствующих элементов логистики и поддержки программы. Общая предполагаемая стоимость составляет $150 млн», — сказано в пресс-релизе Агентства по оборонному сотрудничеству (DSCA).

Еще $172 млн составит стоимость всего необходимого оборудования для ремонта ЗРК Hawk Phase III. Эта сумма указана в другом пресс-релизе.

Общая сумма по двум программам, таким образом, составит $322 млн.

«Реализация предлагаемой продажи [оборудования для ремонта Hawk Phase III] потребует временной командировки на Украину примерно пяти представителей правительства США и 15-ти представителей подрядчиков», — сказано в документе.

Вторая программа не предполагает отправки американских граждан на территорию Украины.